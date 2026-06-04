Съседка на Русия преговаря за разполагане на американски ядрени оръжия

Литва води преговори със САЩ за евентуално разполагане на американски ядрени оръжия на нейна територия, заяви министърът на отбраната на страната Робертас Каунас. „Дискусиите продължават“, каза той пред репортери. Преговорите се провеждат на фона на стъпките на Вашингтон за намаляване на американското военно присъствие в Европа, което предизвиква опасения, че съюзниците от НАТО ще бъдат изложени на сериозни пропуски в сигурността.

„Литва определено не стои настрана“, добави военният министър на прибалтийската република, присъеиднила се към НАТО през 2004 г. Страната не граничи пряко с Руската федерация, но има обща граница с руския ексклав Калининград.

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Конституцията на балтийската държава забранява оръжия за масово унищожение в рамките на нейните граници, но президентът Гитанас Науседа предложи изменение на основния закон, позовавайки се на настоящите рискове за сигурността, а именно продължаващата агресивна война на Русия в Украйна.

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Financial Times съобщи тази седмица, че американски официални лица водят преговори за разполагане на ядрени бойни глави и бомбардировачи в страни от източния фланг на НАТО.

Американските ядрени оръжия понастоящем се съхраняват във военни съоръжения в Германия, Белгия, Италия, Турция, Нидерландия и Обединеното кралство.

Преговорите съвпадат с планираното изтегляне на около 1000 американски войници от Литва. Каунас заяви, че нова ротация на американски военен персонал в балтийската страна все още е „в процес на разглеждане“ от Вашингтон. Цитиран от Politico, той добави, че общото намаляване на броя на американските войници в Европа е довело до „преразглеждане на регионалната позиция".

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