Съветник на Зеленски: Новата ракета на Украйна е с обсег 600-700 км (ВИДЕО)

Съветникът на ръководителя на канцеларията на украинския президент Михайло Подоляк сподели интересни подробности за новата ракета, разработена от Украйна. Той твърди, че обсегът ѝ е 600-700 км.

„600-700 км, както каза президентът. Но мисля, че всичко това е въпрос, който ще видим, когато те ще заработят ефективно“, посочи Подоляк пред украинската телевизия.

За справка - американските ракети ATACMS са с обхват до 300 км, британските Storm Shadow/френските SCALP - до 550 км, германските Taurus - 500 км и повече.

