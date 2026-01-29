СЗО и Кипър засилват партньорството си

Световната здравна организация и правителството на Кипър засилват партньорството си за укрепване на здравната сигурност в Източното Средиземноморие, предаде БНР. Това беше заявено при откриването на новия офис на организацията в Никозия в сряда. В церемонията участва регионалният директор на СЗО за Европа д-р Ханс Клуге. Още: Газовият резервоар "Афродита" сближава Кипър и Израел

Нараства лидерската роля на Кипър

Снимка: Pixabay

Засиленото присъствие на СЗО в Кипър утвърждава страната като "жизненоважен център на здравеопазването в региона", заяви здравният министър Неофитос Хараламбидис. Това ще позволи и активното използване на международен опит и най-добри практики, каза той.

Създаването на офиса отразява "нарастващата лидерска роля на Кипър в глобалното здравеопазване", изтъкна регионалният директор на СЗО за Европа д-р Ханс Клуге. Той потвърди ангажимента на организацията да предоставя техническа помощ и иновации за изпълнение както на националните цели, така и в подкрепа на регионалното сътрудничество.

Според СЗО офисът й в Никозия е "нововъзникващ модел от следващо поколение". Той може да се фокусира върху трансгранични здравни дейности, стратегически свързвайки двата региона - европейския и източносредиземноморския.

Предвиждат се съвместни учения за готовност за действие при здравни кризи, системи за наблюдение и управление на здравната информация в двата региона.

