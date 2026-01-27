СЗО: Морбилите се завърнаха във Великобритания

Световната здравна организация обяви, че Великобритания е загубила статута си на елиминирала морбилите страна, предаде ВВС.

Решението се базира на ситуацията с разпространението на случаите през 2024 г., когато имаше 3600 предполагаеми случая.

Елиминационният статус означава, че в дадена държава няма устойчиво предаване на болестта. Предвид мащаба на огнищата през 2024 г., до голяма степен това решение за Великобритания беше очаквано от мнозина експерти. Миналата година също имаше над 1000 случая.

Мярката е отражение и на факта, че нивата на ваксинация са паднали под прага от 95%, необходим за постигане на колективен имунитет - когато достатъчно хора в една общност са ваксинирани срещу дадено заболяване, разпространението на патогена става много трудно.

Провалът на Великобритания

За пръв път Обединеното кралство беше обявено за свободно от морбили през 2017 г., но загуби статута си 2 години по-късно, преди да го възвърне, след като разпространението на вируса беше почти напълно спряно през 2021 г. Тогава обаче този резултат се дължеше главно на принудителната социална дистанция по време на пандемията.

Епидемиите в края на 2023 г. доведоха до по-бързо разпространение на морбили, което пък предизвика скок на случаите през 2024 г.

В края на 2024 г. нивото на ваксинация е било 92% за първата доза от ваксината срещу морбили и малко под 85% за втората доза.

"Инфекциите могат да се завърнат бързо, когато усвояването на ваксините в детска възраст намалее - елиминирането на морбили е възможно само ако всички отговарящи на условията деца получат две дози MMRV преди да започнат училище", коментира д-р Ванеса Салиба, консултант епидемиолог в Агенцията за здравна сигурност на Великобритания.

"Националната здравна служба улеснява ваксинацията, включително предлага втората доза MMRV по-рано, за да се стимулира обхватът и да се подпомогнат целите за елиминиране на заболяването", коментира още тя.

Според нея по-големите деца и възрастните също могат да се ваксинират, тъй като Здравната служба предлага ваксини и за пропусналите да си поставят.

"Морбили е инфекция, която може да бъде предотвратена чрез ваксина - и е изключително обезпокоително, че във Великобритания сега имаме огнища с никакъв или почти никакъв имунизационен обхват", твърди д-р Бхарат Панкхания от Университета в Ексетър.

Според медика това трябва да включва по-лесен достъп до общопрактикуващите лекари, повече медицински лица, които могат да имунизират бебета в домовете им, и противодействие на антиваксърските среди, разпространяващи невярна информация относно безопасността на ваксините.