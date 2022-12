СЗО: Приблизително 90% от населението на света има известен имунитет срещу SARS-CoV-2

„Според оценката на СЗО най-малко 90% от световното население сега има определено ниво на имунитет срещу SARS-CoV-2 заради преболедуване или ваксинация“, се казва в него.

Тези високи нива очевидно ни приближават към края на острата фаза на пандемията, стига вирусът внезапно да не мутира в по-опасна форма, се казва още в съобщението. И се предупреждава, че въпреки всичко е твърде рано да се предположи, че светът вече се е справил с инфекцията.

По-рано експерти вече прогнозираха, че по всяка вероятност COVID-19 ще стане ендемичен, тоест винаги ще бъде с нас, подобно на грипа.

"WHO estimates that at least 90% of the world’s population now has some level of immunity to SARS-CoV-2, due to prior infection or vaccination. We are much closer to being able to say that the emergency phase of the pandemic is over – but we’re not there yet"-@DrTedros #COVID19