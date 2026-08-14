Спорт:

Разбиха две лихварски банди в Ботевград, има задържани

14 август 2026, 9:32 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Разбиха две лихварски банди в Ботевград, има задържани

Акция срещу две лихварски банди - т. нар. Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско срещу лихварство и сводничество. Трима души са арестувани, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи. До акцията се стига след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някой от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях.

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По информация на местни хора групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи. Често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия.

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ГДБОП Ботевград лихварство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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