Разбиха две лихварски банди в Ботевград, има задържани

Акция срещу две лихварски банди - т. нар. Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско срещу лихварство и сводничество. Трима души са арестувани, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи. До акцията се стига след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някой от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях.

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По информация на местни хора групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи. Често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия.