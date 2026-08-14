Планов ремонт спира топлата вода на хиляди софиянци

От 28 август (петък) до 13 септември включително, без топла вода ще останат абонатите на "Топлофикация-София“, които се обслужват от ТЕЦ "София Изток“, съобщиха от дружеството. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата.

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За две седмици без топлоподаване ще бъдат кварталите:

Ж.к. "Христо Смирненски“, ж.к. "Гео Милев“, ж.к. "Изток“, ж.к. "Изгрев“, ж.к. "Дианабад“, ж.к. "Младост 1, 1А, 2, 3, 4“, ж.к. "Мусагеница“, ж.к. "Полигона“, ж.к. "Студентски град“, ж.к. "Витоша“, ж.к. "Малинова долина“, ж.к. "Дървеница“, ж.к. "Дружба 1 и 2“, ж.к. "Хладилника“; част от кв. "Лозенец“: в карето между ул. "Филип Кутев“, бул. "Симеоновско шосе“, ул. "Стоян Михайловски“, ул. "Арх. Йордан Миланов“, ул. "Борова гора“, ул. "Митрополит Кирил Видински“, ул. "Елин Пелин“, ул. "Миджур“, ул. "Крум Попов“, бул. "Арсеналски“, ул. "Богатица“, ул. "Кожух планина“, Южен парк, ул. "Козяк“ и ул. "Емилиян Станев“; Университетска болница "Лозенец“ (Правителствена болница); посолство на САЩ; част от кв. "Яворов“: в карето между бул. "Михай Еминеску“, бул. "Цариградско шосе“ ул. "Александър Жендов“, и бул. "Шипченски проход“; "Промишлен район – Гара Искър“; комплекс "Враня“- БАН и НИМХ; "Зоологическа градина - София".

По време на плановия ремонт ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, ще се подмени амортизирана арматура, както и компрометирани топлопроводи, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г.