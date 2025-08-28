Войната в Украйна:

Тайната съставка била отровна: 77-годишен продаде опасно сладко

Полицията в хърватския град Опатия арестува 77-годишен словенски гражданин по подозрение в производство и продажба на вредно за здравето сладко, което е накарало двама души да потърсят медицинска помощ. Мъжът е етикетирал продукта с информация за несъществуваща семейна ферма, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщение на полицейското управление на Приморско-горски котар.

Според полицията, заподозреният е изложил спорните продукти на 23 август на щанд по време на публично събиране в Рупа близо до Риека.

Той продавал сладкото под фалшив етикет от семейна ферма, която не съществува.

Продуктът е закупен от двама хърватски граждани на 69 и 71 години. След консумация на сладкото те са имали здравословни проблеми и са потърсили медицинска помощ в сутрешните часове на 26 август, подозирайки отравяне. В рамките на криминално разследване, проведено съвместно с болничния център в Риека и Учебния институт за обществено здраве на окръг Пореч, беше установено, че причината за проблемите е наличието на отровен растителен вид в консумираното сладко. След приключване на разследването 77-годишният мъж е предаден на надзирателя по ареста, а срещу него са повдигнати наказателни обвинения в компетентната държавна прокуратура. ОЩЕ: Откриха опасни за здравето вещества в яйца

Деница Китанова
