След скандал със запис и предлагане на пари за гласове: Жители на Лом искат оставката на кмета

Жители на Лом излизат на протест и искат оставката на кмета Цветан Петров. Причината е запис, в който се чува как той обещава пари, ако гласуват за определена партия и по-специално за негов заместник-кмет, който е в листите като кандидат за депутат. Петров беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове.

"Кметът ми е дългогодишен приятел. Именно затова, когато получих от неизвестно лице тази флашка, аз го разпознах. Първото, което направих е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, служебното правителство и на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята работа", каза в ефира на Нова телевизия човекът, който разпространи скандалния запис.

Хората в града са възмутени от аудиозаписа. Те критикуват градоначалника, че инфраструктурата в Лом е в ужасно състояние. "Градинките са в ужасно състояние, всичко е под всякаква критика. Това не може да продължава така", каза жител на Лом.

Друг жител заяви, че иска града да се развива. "Нито един инвеститор не би дошъл в Лом да инвестира, тъй като града е в ужасно състояние. Няма никаква инфраструктура, ВиК е под всякаква критика", заяви той.

Друг местен жител каза, че се надяват кметът да бъде отстранен, защото "той не заслужава този пост". "Ние му се доверихме на кметските избори, подкрепихме го с идеята за по-добро бъдеще, но сме разочарование след записите, които са качили. Той събра ромите, които са в чистотата, предложи им по 50 лв. Почти всички хора, които са покрай него, са предлагали пари", негодува той.