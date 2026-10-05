Кабинетът "Радев":

"Мяра" дава 21,6% преднина на Йотова и Вълчев пред Гюров и Кандев

05 октомври 2026, 18:06 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мяра" дава 21,6% преднина на Йотова и Вълчев пред Гюров и Кандев

Второ социологическо проучване* на предизборните нагласи излезе днес – на агенция "Мяра". Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от твърдо решилите да гласуват, а за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, прогнозират социолозите.

Това е преднина от 21,6 на сто за кандидатите, подкрепени от "Прогресивна България" на Румен Радев. Изследването на "Алфа Рисърч", обявено тази сутрин, даваше на Йотова 18,4% повече пред Гюров. 

И при "Мяра" третото място остава за двойката Костадин КостадиновПетър Волгин, зад която стои "Възраждане". Агенцията им дава 8,8%, докато при "Алфа Рисърч" резултатът им е 10,5%. Още: "Да, България" иска отговори от Йотова за помилвания наркотрафикант

Останалите кандидати за президент, които надхвърлят един процент са Ивелин Михайлов от "Величие" (4,2%), бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов (2,7%) и лидерът на МЕЧ Радостин Василев (2,2%). 

Социолозите от "Мяра" очакват изборна активност от 35,4%.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи", посочват от агенцията. 

*Данните са от независимо изследване на "Мяра", проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес