Убийството на Илиян Филипов:

Почина рок легендата Ицо Петрофф

05 октомври 2026, 17:15 часа 1456 прочитания 0 коментара
Снимка: Ico Petroff/Facebook
Почина рок легендата Ицо Петрофф

На 5 октомври е починал музикантът Ицо Петрофф. Тъжната новина бе съобщена чрез неговия профил в социалната мрежа Facebook. "Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф - Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!", пише в съобщението, което неговите близки са публикували.

Кой е Ицо Петрофф

Ицо Петрофф (Христо Петров) е роден на 9 януари 1952 г. в София. Започва да се занимава с музика още като тийнейджър, а по-късно завършва Естрадния отдел на Българската държавна консерватория. През годините работи като певец, композитор, продуцент и организатор, а сред важните етапи в кариерата му е работата с оркестъра на Никола Чалашканов. През 1991 г. създава рок групата "Татко Кристофър". 

Още: Хеви метъл феновете потънаха в скръб! Отиде си вокалистът на емблематична група

Петрофф остава известен със своя ексцентричен и провокативен образ и с откровеното си говорене за музикалния и шоубизнес елит. През 2008 г. участва с "Ицо Петрофф и приятели" в националната селекция за "Евровизия 2009". Автор е и на шест книги, сред които "Кралят Рок е гол" и "Тайните на гей елита". 

Той остава едно от колоритните имена на българската рок сцена, посветило повече от пет десетилетия на музиката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
почина Ицо Петрофф
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес