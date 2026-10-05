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ЕС минава в режим на повишена готовност заради чумата в Русия. Кремъл, както обикновено, отрича

05 октомври 2026, 15:30 часа 195 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
ЕС минава в режим на повишена готовност заради чумата в Русия. Кремъл, както обикновено, отрича

Европа започна да следи "много внимателно", както се изрази говорителката на Европейската комисия Ева Хрнчирова, положението в Русия след случая с починалата лаборантка, преполагаемо от белодробна чума. "Наясно сме със съобщенията за инцидент в лаборатория в Русия, който вероятно е свързан с патогена на чумата. В контакт сме с нашите експерти в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и следим развитието много внимателно", каза Хрнчирова, цитирана от Politico.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Yersinia pestis, която според Световната здравна организация обикновено се среща при малки бозайници и техните бълхи. Както отбеляза Хрнчирова, това заболяване е лечимо с антибиотици и не е съобщавано за случаи в Европа от над 50 години, въпреки че все още се среща в Северна и Южна Америка, Африка и Азия.

Белодробната чума е най-заразната форма на чума, тъй като може да се предава от човек на човек чрез въздушно-капков път. Инкубационният период е сравнително кратък и симптомите – включително задух и кашлица – обикновено се появяват в рамките на 24 часа след заразяването. Смъртността от нелекувана чума варира от 30% до 100%.

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Междувременно реакцията в Кремъл е отричане. Говорителят на Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви, че не бива да се "слушат тези слухове".

"Трябва да се доверим на официалните изявления на Роспотребнадзор и да не слушаме различни слухове, спекулации и т.н. В Роспотребнадзор има висококвалифицирани специалисти в тази област", ​​каза прессекретарят на Путин Дмитрий Песков, отхвърляйки възможността да става дума за чума.

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Съседните държави обаче - Казахстан, Киргизстан и Узбекистан не се поколебаха да затегнат граничния контрол с Русия.

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Европейски съюз Русия чума Дмитрий Песков
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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