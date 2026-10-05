ЕС иска да ограничи достъпа на Украйна до селскостопанските пазари и субсидии след присъединяването ѝ. Това предложение е посочено във вътрешен документ на Европейската комисия, според Financial Times. Ограниченията имат за цел да успокоят настоящите членове на ЕС, включително Полша, Франция и Италия, които се опасяват, че масивният приток на украинско зърно на пазарите ще навреди на техните фермери.

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В замяна

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В замяна Брюксел ще подкрепи възстановяването на достъпа на Украйна „до традиционните ѝ експортни пазари“. ЕС отпуска 55 милиарда евро годишно в подкрепа на селското стопанство. Европейската комисия предлага достъпът на новите членове до субсидии да бъде обвързан с реформи и изпълнение на ангажиментите за присъединяване. Предлага се членовете на Съюза, които нарушават правилата му, да бъдат лишени от правото си на глас чрез опростена процедура.

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