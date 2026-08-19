Обещал ли е нещо Радев на Кремъл? Анализатори разкодират изказването на Сергей Лавров към властта

Този сигнал ме кара да мисля, че явно Румен Радев е обещал нещо на Кремъл. Това мнение изрази политологът Любомир Стефанов в ефира на Нова телевизия относно изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че познава добре Радев. "За Русия България е просто една пионка, която се мърда. Това е поредният вход на Русия, за да видят реакциите тук", добави той.

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Журналистите Валери Тодоров и Веселин Стойнев се обединиха около мнението, че изказването е по-скоро опит да се провери в каква посока ще поеме българското правителство. Според Тодоров коментарът на Лавров представлява своеобразно "опипване" на почвата.

"Това е едно сръчкване – дали България ще търси по-активен диалог с Русия", коментира Тодоров. По думите му руската страна вероятно е очаквала конкретна стъпка от страна на Румен Радев, но тя все още не е последвала.

"На мен ми е интересно как Лавров познава Румен Радев. Доколкото на мен ми е известно, те не са се срещали", посочи Стойнев. Според него с думите си руският външен министър противопоставя националните интереси на Русия на "брюкселската бюрокрация" и отправя своеобразен сигнал към кабинета "Радев". "Лавров показа едно нетърпение да каже на България: "Хайде вече, минаха 100 дни управление, ориентирайте се към нашата страна", каза той.

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По темата за "Коалицията на желаещите" Тодоров отбеляза, че България няма необходимия потенциал за участие от гледна точка на военно присъствие.