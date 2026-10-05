18-ата Междудържавна научно-практическа конференция на държавите-членки на ОНД "Актуални проблеми на санитарната защита на териториите от внос и разпространение на чума и други опасни инфекциозни заболявания" е планирана да се проведе в Иркутск на 21-22 октомври, според заповед, издадена от Роспотребнадзор на 22 юни, и съобщение на уебсайта на конференцията. Това отбелязва руската служба на BBC.

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Организационният комитет на конференцията включва Научноизследователския институт за борба с чумата "Микроб" на Роспотребнадзор и Иркутския институт за борба с чумата, където работеше 28-годишната лаборантка Дария Шипилова, която се зарази с белодробна чума и почина на 2 октомври в Шелеховската районна болница.

Очаква се конференцията да струва 13 милиона рубли, според договор, разкрит от BBC. Организаторите ще покрият пътуването на участниците от 10 столици – Пекин, Улан Батор, Минск, Баку, Ереван, Ташкент, Бишкек, Астана, Ашхабад и Душанбе – както и визи, медицинска застраховка и преводачески услуги от китайски. На 20 октомври, денят преди откриването на конференцията, участниците ще отидат до езерото Байкал. Екскурзията ще струва 363 000 рубли. Събитието ще завърши с гала вечеря за 165 души на стойност 1,2 милиона рубли. Допълнителни 307 000 рубли са отпуснати за медийно отразяване на конференцията. Всичките данни - ТУК!

По-рано прессекретарят на Путин Дмитрий Песков заяви, че трябвало да се слуша какво казва Роспотребнадзор, това бил отговорният орган, а не "разни слухове" за чумата в Иркутска област.

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