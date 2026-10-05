Сергей Лавров с подкрепа за талибаните, обеща съвместна борба с тероризма

Русия е готова да подкрепи Кабул в борбата с тероризма и да засили съвместните си усилия с талибаните, които според Москва управляват страната "доста успешно" въпреки международните санкции и изолация. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на поредната среща за Афганистан, проведена в така наречения "московски формат". "В наш общ интерес е да допринесем за укрепването на антитерористичния потенциал на Кабул чрез оказване на логистична и експертна помощ, както и чрез поддържане на тесни контакти между специалните служби и правоприлагащите органи", подчерта той пред делегацията.

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По време на разговорите стана ясно още, че Кремъл подготвя нова хуманитарна пратка за афганистанското население, която трябва да бъде доставена в рамките на следващите месец-два. Лавров отбеляза и икономически растеж в афганистанската държава, въпреки тежките ограничения, като изрично изтъкна позицията на Москва, че присъствието на каквато и да е инфраструктура на НАТО в Афганистан и съседните държави остава напълно неприемливо.

Въпреки опитите на Кремъл да легитимира управлението на талибаните като успешен модел, вътрешната обстановка в страната продължава да бъде изключително напрегната. Само преди няколко месеца в град Херат силите за сигурност на движението отвориха огън по протестиращи граждани, излезли на улицата заради масови арести на жени, нарушили новия строг дрескод. Тогава инцидентът взе поне една жертва, а над 20 души бяха ранени, припомняйки за суровата реалност зад затворените врати на режима в Кабул.

През април 2025 г. Върховният съд на Русия извади талибаните от списъка с терористични организации. През юни руски гражданин беше глобен за това, че е отправил критики към организацията – първият подобен случай.