Няма връщане назад: Един от последните ледници в Словения ще изчезне до дни

Един от последните ледници в Словения ще изчезне напълно още в следващите дни заради ускоряващото се изменение на климата. Това съобщиха изследователи, наблюдаващи ледника в планината Триглав. "Всичко показва, че последните остатъци от лед буквално ще изчезнат през следващите дни", заяви Михa Павшек от Географския институт "Антон Мелик" към Изследователския център на Словенската академия на науките и изкуствата. По думите му той наблюдава ледника от 30 години и вероятно тази година ще приключи дългогодишната му работа по него, съобщи Ройтерс.

Ледникът се проучва от 1946 г., когато е покривал около 14 хектара. През последните години той практически е престанал да функционира като ледник, тъй като в него вече не се натрупва и не се придвижва нов лед.

През последната зима количеството сняг в района е било под средното, а снегът се е стопил необичайно рано. Така останалият лед е бил изложен за по-дълго време на летните температури.

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Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент, а ледниците в непрекъснато се свиват. Изчезването на ледниците в съседна Австрия може в бъдеще да намали водния отток в басейните на реките Драва и Мура, важни за напояването в Словения, предупредиха учени. Това ще засегне земеделските райони около Драва и Птуй и части от региона на Мура, заяви Миха Павшек.

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