Пожар и убити моряци на турски кораб в Черно море - изглежда е атака с дронове (ВИДЕО)

Турският търговски кораб "Рояд Мамедов", плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, потъна в Черно море, след като беше ударен при атака с дронове. Румънските власти съобщиха, че 11 членове на екипажа са спасени с хеликоптер, а двама са загинали. Това съобщава турският информационен проект Clash Report. Според беларуската опозиционна медия NEXTA обаче все още не е официално потвърдено, че плавателният съд е потънал - но изглежда това е станало. Няма и официално потвърждение за атака с дронове.
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Корабът се е намирал на около 30 морски мили южно от Сфънту Георге, в изключителната икономическа зона на Румъния, когато е съобщено за пожар и е започнала операция по издирване и спасяване. Корабът, натоварен със зърно, е плавал от украинското пристанище Измаил към Равена, Италия. Измаил се намира в Одеска област, на река Дунав, и безброй пъти вече е бил обект на руски атаки с далекобойни дронове.
Първоначално беше съобщено, че 13 моряци са в неизвестност. На мястото са изпратени спасителни кораби. Локацията на горящия плавателен съд е в района близо до нефтената платформа "Пескаруш".
A Turkish commercial vessel, Royad Mammadov, sank in the Black Sea after being struck by a drone. Romanian authorities said 11 crew members were rescued and two were killed. The vessel was about 30 nautical miles south of Sfântu Gheorghe, inside Romania’s exclusive economic zone, when a fire was reported and a search-and-rescue operation was launched.— Clash Report (@clashreport) October 5, 2026
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