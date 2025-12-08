The Telegraph: На фона на провалените преговори, Русия завзема с бързи темпове нови украински територии

Русия продължава да завзема украинска територия с една от най-бързите темпове от началото на пълномащабното си нахлуване, тъй като мирните преговори са в застой, съобщава The Telegraph. Според DeepState, през ноември руснаците са превзели 500 квадратни километра, което е с 250 квадратни километра повече от предходния месец. Според Института за изучаване на войната, скоростта на настъпление се е приближавала до най-високата от началото на пълномащабното нахлуване на Русия, което се случи преди почти четири години.

В същото време Владимир Путин заяви, че ще завземе цялата Донецка област със сила или чрез преговори. „Планът за прекратяване на войната, разработен от администрацията на Доналд Тръмп, предвиждаше Украйна да предаде големи територии. Украйна и Европа отхвърлиха тези предложения. Последните руски завоевания вероятно ще помогнат да се убеди Тръмп, че мирът трябва да бъде постигнат при условията на Русия и че изпращането на оръжия и помощ за Киев е загуба на време“, се отбелязва в статията.

Междувременно, украински военни служители съобщиха, че ожесточените боеве продължават в Покровск, Донецка област. Според DeepState половината от града е в зоната на бойните действия.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи също, че е провел „дълъг и информативен телефонен разговор“ със Стив Уиткоф, пратеника на Белия дом в Русия, и Джаред Къшнер, зет на Тръмп, който съдейства в преговорите. Впоследствие, след този разговор, Русия предприе масирана атака срещу украинските градове и критичната инфраструктура на страната, както и срещу железопътните гари.

