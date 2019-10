The Times: Джеръми Корбин "би подкрепил Джон Бъркоу за премиер на националното единство"

Източници на авторитетния британски вестник The Times твърдят, че Джеръми Корбин ясно осъзнава, че няма да спечели необходимата подкрепа, за да ръководи правителство с националното единство. Лидерът на лейбъристите е заявил пред тесен кръг от партийни съюзници, че "ще отстъпи и ще позволи на някой друг да стане премиер, ако Борис Джонсън напусне властта".

Великобритания стяга първи бюджет след Brexit Правителството на Великобритания планира първи бюджет след Brexit за 6 ноември, една седмица след очакваната дата за напускане на Европ... Прочети повече

Условието за подкрепа било кандидатът да не е депутат от лейбъристите или консерваторите.Джон Бъркоу е бил депутат от торите преди да стане председател на Камарата на общините през 2009 г. От известно време името му излиза на преден план при разговори за избори. Той е фаворит като "компромисен вариант" за водещ кандидат на лейбъристите, след като от надпреварата отпадна Кенет Кларк - бившият канцлер, който беше изгонен от торите миналия месец. Според източници на The Times, Бъркоу е „по-лесния избор“ за водач на листа и обединител на политическите опозиционни сили. Висш източник на лейбъристите казва пред изданието: „Никога не сме изключвали някой друг да ръководи правителство на националното единство, но вярвайте Джеръми трябва да получи силен удар за такова решение."Джон Бъркоу би бил чудесен компромис за обединение с Джо Суинсън , например. Лидерът на либералните демократи винаги е настоявала, че Джеръми Корбин никога да не може да събере достатъчно подкрепа. Чрез The Sunday Times тя и днес се обърна към лидера на лейбъристите, заявявайки, че той ще бъде виновен, ако Великобритания напусне ЕС. Суинсън пише, че лейбъристите изглежда са се предали относно Brexit и ръководят съпротивата срещу Борис Джонсън някак „вяло“. "Знаем защо това е така. Това е така, защото Джеръми Корбин е "за" Brexit.", казва тя. Нейната „атака“ идва в момент, в който „бунтовнически съюз“ (включително част от министри и депутати на Борис Джонсън) се противопоставя яростно на Brexit без сделка и подготовката за след това, която води кабинета. Източници, близки до преговорите между опозиционните партии, казват, че те могат да направят опит да овладеят контрола още на 21 октомври - без предсрочни избори. Особено, ако Борис Джонсън се върне от Европейския съвет тази седмица без сделка с ЕС. Целта на „бунтовниците“ е да приемат законодателство, което да даде право на председателя на Камарата на Общините Джон Бъркоу да изпрати писмо до ЕС с искане за отлагане на Brexit . Според източниците на The Times обаче най-вероятно те ще поискат вот на недоверие към кабинета на Джонсън на 24 октомври.