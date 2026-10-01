Новият треньор на ЦСКА със специално обръщение към феновете на "армейците"

След седмици на преговори и спекулации ЦСКА най-накрая обяви името на новия си треньор. В Борисовата градина търсеха заместник на Христо Янев, който подаде оставката си в началото на месеца. Причината за решението на родния специалист бе натиска, под който бе подложен от страна на част от феновете на "армейците". Той изведе тима до триумф в мача за Суперкупата на България над Левски и напусна позицията си. Три седмици по-късно ръководството обяви, че германецът Маркус Гиздол ще бъде новият треньор на ЦСКА.

Гиздол се представи на феновете на ЦСКА

Гиздол подписа договор с "армейците" до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година. Германският специалист, който има сериозен опит в Първа Бундеслига, ще направи своя дебют край тъчлинията след 10 дни, на 11 октомври, когато ще се изиграе дербито с ЦСКА 1948 в Бистрица. В момента ЦСКА заема втората позиция във временното класиране с 24 точки, а "червените" имат с две по-малко на четвъртото място.

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Маркус Гиздол все още не е направил първата си медийна изява като треньор на ЦСКА, но отправи специално послание към феновете чрез мобилното приложение на клуба. Той каза: "Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!"

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