Реал Мадрид призова УЕФА да отнеме 9 титли от Барселона

Реал Мадрид е поискал от УЕФА да отнемат деветте титли от Ла Лига, спечелени от Барселона между 2001 и 2018 година, след като се появиха предположения, че делото "Негрейра" е било възобновено. За тези, които не са запознати с случая, каталунците са обвинени, че между 2001 и 2018 г. е платила 8,4 млн. евро на фирми, собственост на бившия вицепрезидент на съдийската комисия на испанския футбол Хосе Мария Енрикес Негрейра. Каталунският клуб последователно отрича всякакво нарушение или конфликт на интереси, като твърди, че е плащал за технически доклади за съдиите, но никога не е опитвал да повлияе на решенията им по време на мачовете.

Реал Мадрид обяви, че УЕФА е подновила разследването по случая "Негрейра", Барселона отрече

Президентът на Барселона Жоан Лапорта по-рано определи случая като гигантска кампания за дискредитиране на репутацията на Барселона поради клеветнически инсинуации. От друга страна, Реал Мадрид многократно е настоявал за по-нататъшно разследване и евентуални спортни санкции. В края на миналата година президентът Флорентино Перес отправи критики към испанските футболни власти във връзка със случая, като го описа като най-големия скандал в историята на футбола.

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Той също така критикува Ла Лига и Испанската футболна федерация за това, че са оставили клуба му изолиран в стремежа му към справедливост. Изглежда, че "кралете" продължават да настояват за предприемане на мерки. Според доклад на вестник "AS" Реал е поискал от Барселона да бъдат отнети титлите, спечелени през годините, в които каталунският клуб е плащал на Негрейра. В доклада е публикувано и изявление на УЕФА, което потвърждава, че организацията е получила значителен брой документи, свързани с текущото разследване срещу Барселона по случая с Хосе Мария Енрикес Негрейра.

Реал Мадрид с изявление след новините по случая "Негрейра"

В четвъртък следобед Реал Мадрид издаде изявление с категоричен тон, за да потвърди, че УЕФА е получила жалбата им. Малко по-късно Барселона отговори на съобщенията относно така нареченото "предполагаемо" възобновяване на процедурата на УЕФА по делото "Негрейра". Каталунците написаха: "УЕФА не е започнала никаква нова процедура срещу Барселона. Процедурата беше започната през 2023 година с назначаването на двама следователи, които оттогава насам са предприели действията, които са сметнали за целесъобразни. Клубът винаги е изпълнявал всичките им искания. Тези производства не са били възобновени, тъй като никога не са били приключвани."

В изявлението се продължава: "От разследващите зависи да определят какви действия, ако има такива, считат за подходящи по отношение на тази документация. Към днешна дата те не са отправили нови искания към Барселона, нито са препратили жалбата на Реал Мадрид към клуба. Ако го направят, клубът ще отговори по съответния начин, както е постъпвал досега."

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