Национален селекционер посочи големия проблем на българския футбол

Селекционерът на националния отбор на България до 17 години Светослав Петров беше гост в подкаста на Българския футболен съюз - "Да поговорим за футбол". 48-годишният специалист посочи доста от препятствията, за които се смята, че пречат на младите таланти да направят кариера на високо професионално ниво. Според него, един от проблемите, които вижда в развитието на младите футболисти у нас, е отношението към тренировъчния процес и разбирането какво означава да бъдеш професионалист.

"Нашите футболисти не са свикнали да работят"

Петров, който вече повече от година е начело на България U17, разказа за работата с едно от най-важните поколения за бъдещето на националния ни футбол и за уроците, които младите играчи получават още с първите си стъпки зад граница. Той определи разликата между родните кадри и връстниците им в чужбина. Според него именно годините, в които талантите преминават от детско-юношеския към мъжкия футбол, могат да определят посоката на цялата им кариера. Той даде пример с няколко от играчите, които са усетили различията в самия момент, в който са напуснали границата.

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"Това, което се опитвам в момента да обясня на играчите е, че тази и следващата година са най-важните във футболната им кариера. Единият път може да им даде възможност да стигнат до най-високо ниво, а в другия случай до 2-3 години да са се отказали. Знаете ли, сега от набор 2010 има доста хора, които излязоха в чужбина. Първият въпрос, който им задавам след месец-два, е дали има разлика. "Тренер, то няма нищо общо." А защо няма нищо общо? Защото тренировките са по два часа, всеки ден ходят на фитнес, има дисциплина. А защо не го правихте у нас - не знаят", сподели Тодоров.

"Това е проблемът - нашите футболисти не са свикнали да работят. Това е много сериозен проблем, върху който съвременните поколения трябва да се замислят. Няма как с един час тренировка на ден да станем футболисти, които да отидем да играем в чужбина или да сме основни играчи в националния отбор. От събуждането до лягането трябва да си професионалист", категоричен е родният наставник.

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