Новият селекционер на България взе първото си спорно решение за националния отбор

Временният селекционер на националния отбор на България Атанас Рибарски взе първото си важно решение на новата позиция. Както е известно, Рибарски поема "лъвовете" след напускането на Александър Димитров. Родният специалист си подаде оставката след поредния разочароващ резултат. България започна тазгодишната си кампания в Лигата на нациите с амбиции за първото място, но допусна поражение от Люксембург и нулево равенство с Естония, които предизвикаха оттеглянето на Димитров.

Първо важно решение на Атанас Рибарски като селекционер на "лъвовете"

Тъй като националите имат още две срещи от настоящата международна пауза - гостуване на Исландия на 3 октомври и визира на Люксембург три дни по-късно, Българският футболен съюз реши временно да повиши Рибарски от селекцията до 19 години до представителния отбор. 41-годишният специалист вече взе първото си важно решение като селекционер. Той повика нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев в състава си. Той ще заеме мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург.

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31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първия отбор на страната. Попаденията му са срещу Италия, срещу Хърватия и срещу Грузия. За последно е обличал националната фланелка на 12 юни 2022-а година при нулевото равенство с Грузия в Тбилиси. Той вече тренира с групата, преди заминаването за Исландия. Националният отбор ще се отправи към Рейкявик в 9:00 часа в петък, 2 октомври, с чартърен полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски" София.

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