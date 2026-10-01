Русия ще експулсира група унгарски дипломати

Руското външно министерство обяви експулсирането на служители на унгарското посолство в Москва и генералните консулства на страната в Санкт Петербург и Казан. Унгарският шарже д'афер Габор Гергич беше извикан в руското външно министерство, където му е била връчена протестна нота срещу решението на Будапеща да експулсира руски дипломати, предаде телеграм-каналът SOTA.

Орбан, но не Виктор, изгони 10 руски дипломати от Унгария

Напускане

Унгарските дипломати трябва да напуснат Русия в рамките на две седмици. Броят им не е уточнен. Припомняме, че на 8 септември 2026 г. Унгария обяви десет руски дипломати за персони нон грата, позовавайки се на дейности, несъвместими с Виенската конвенция. Външният министър Анита Орбан не уточни какви са предполагаемите дейности, нито посочи в какъв срок руските дипломати трябва да напуснат Унгария. В международните отношения обаче най-често под "несъвместими с дипломацията дейности" се има предвид шпионаж.

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"Защита на суверенитета на Унгария"

Анита Орбан заяви, че решението има за цел да защити сигурността и суверенитета на Унгария, но не означава пълно прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Все още няма официален коментар от Кремъл, макар новината да се появи в информационни агенции като ТАСС, контролирани от режима на Владимир Путин.

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