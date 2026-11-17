Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) представи мащабно проучване, което разкрива сериозните проблеми със спортната инфраструктура в страната. Според обявените резултати 62 лекоатлетически бази се нуждаят от ремонт, а условията в четирите най-големи български града са далеч от необходимото ниво. Данните бяха представени от президента на федерацията Георги Павлов по време на събитие, организирано съвместно с Българския олимпийски комитет на стадион "Българска армия".

Над половината обследвани съоръжения се нуждаят от обновяване

БФЛА е изготвила интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура след посещения на 103 спортни обекта в над 70 града и срещи с представители на всички 136 клуба в страната. Според представените данни 40 бази са в добро състояние, 62 се нуждаят от ремонт, две са в процес на обновяване, а други две са на етап проектиране.

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"Създадохме тази карта не за да търсим виновни, а за да намерим решения", обясни Георги Павлов. Особено тревожна е ситуацията в големите градове. В София от над 20 стадиона в миналото днес са останали 10, като за подготовка на най-високо ниво могат да се използват основно три обекта. В Пловдив стадион "Пловдив" няма акт 16 и не може да приема състезания, докато във Варна също има сериозен недостиг на специализирани съоръжения.

Най-тежко според Павлов е положението в Бургас, където атлетите разполагат с писта с дължина едва 200 метра, а тренировъчната зала е в лошо състояние.

Строим писти там, където няма клубове

Президентът на БФЛА постави под въпрос и начина, по който се разпределят инвестициите. Той даде за пример Джебел, Царево и Белица, където има лекоатлетически писти, но няма местни клубове по този спорт. В същото време федерацията отчете положителните примери във Враца и Кюстендил, където бяха изградени нови писти, както и предстоящото откриване на обновеното съоръжение в Дупница.

Павлов настоя спортните федерации да бъдат включвани още при планирането на нови съоръжения. Като пример за пропуск той посочи "Арена София", която заради недостатъчните размери не може да приема лекоатлетически състезания.

От БФЛА предлагат проучването да бъде разширено и към останалите спортове, за да се изготви национална картина на състоянието на спортната инфраструктура.

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