Три пъти за две седмици: Украйна пак порази Орловската ТЕЦ - с ракети "Нептун" или "Фламинго" (ВИДЕО)*

Украйна е поразила поредна руска топлоелектрическа централа - Орловската ТЕЦ. Това е станало в сутрешните часове на 13 ноември, като атаката вероятно е осъществена с ракета/ракети "Нептун", по данни на проукраинския Telegram канал Exilenova+. Кадри от мястото показват удара по централата в град Орел. Има и видео на очевидци, с което е заснет облак дим, издигащ се от мястото, чуват се и взривове. И в края на октомври украинците удариха ТЕЦ-а с ракети "Нептун", спирайки парното, топлата вода и тока на града, а същото се случи и в началото на ноември.

Още: Украйна пак удари ТЕЦ-а на руския град Орел и спря тока там. Удар и по ел. подстанция - руснаците обещават поправка като стане светло (ВИДЕО)

*Впоследствие се появи дори информация, че нападението може да е осъществено с новата далекобойна украинска ракета "Фламинго".

Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile, reportedly used in the overnight attack on Oryol, Russia. pic.twitter.com/HOKJfyBfc2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

Местният губернатор Андрей Кличков съобщава за въздушна атака, но не споменава нищо за попадение в ТЕЦ-а. "Вражеските атаки срещу Орловска област продължават – противовъздушната отбрана унищожи няколко цели във въздуха, като част от шрапнелите паднаха върху жилищни райони. Няколко автомобила бяха повредени, както и прозорци на балконите в жилищни сгради и частни домове. Към момента няма съобщения за жертви", пише той в Telegram канала си.

"Градските институции и инфраструктурата функционират нормално. Служители на Министерството на извънредните ситуации и правоохранителните органи работят на мястото на инцидента", добави Кличков, като интересното е, че не говори конкретно за дронове, а за въздушни "цели" - Още: Междузвездни войни в Орловска област. Украйна се похвали с възстановяване на тока в Полтава (ВИДЕО).

It is reported that the Orel Thermal Power Plant is subject to attack. Recently, the plant already got targetted by Ukrainian drones and missiles. https://t.co/qoMEOLXZrQ pic.twitter.com/aPEl8izxSK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

Свалени дронове над Русия

Руското министерство на отбраната съобщи за свалянето на 130 украински дрона през нощта. Според министерството почти половината от тях са атакували регионите Курск и Белгород – по 32 дрона във всяка от тези две области.

Още 20 дрона са били свалени над региона на Воронеж, 17 - над Черно море, 7 - над анексирания Крим, 6 - в Орловска област, 5 - в региона на Краснодар, 4 - в Тамбовска област, 3 - в региона на Ростов, два - в Брянска област, по един над регионите на Тула и Москва.

Още: Със 100% успех при тестовете: Първата в света "стена от дронове" ще пази Украйна