Тринадесет загинаха при инцидента с военен самолет в руския град Ейск (ВИДЕО)

Двамата пилоти са катапултирали и са докладвали, че причина за инцидента е възпламеняване на единия от двигателите на самолета. Сред ранените има три деца. Едното от тях и седем възрастни са в тежко състояние. Шестима души се водят безследно изчезнали.

⚡️In #Russian Yeysk, the plane crashed on residential buildings. Russian military correspondents write that the Su-34 of the 277th regiment fell. On the video - explosions of ammunition.🇺🇦 #StandWithUkraine️ #Yeysk #Ейск #Russia #RussiaIsATerroristState #RussiaUnderAttack pic.twitter.com/PHgKLKD3Dl

Свръхзвуковият изтребител-бомбардировач Су-34 на руските въздушно-космически сили е излетял от летище на Южния военен окръг, съобщиха от министерството на отбраната. Докато е набирал височина по време на учебно-тренировъчен полет, самолетът е паднал в близост до девететажна жилищна сграда и се е взривил.

Огънят е обхванал площ от 2 000 квадратни метра. Засегнати са били 72 апартамента. От сградата са били евакуирани 250 души, включително 40 деца.

can you view youtube? is this it? hope to many weren't hurt, although I'm guessing there probably washttps://t.co/mSnC2EiuxU