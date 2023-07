Триумф за човекоядците: Подоляк коментира предложението на Италия за политическо решение на войната

По-рано в събота, 30 юли, италианският министър Гуидо Крозето заяви в интервю за Corriere della Sera, че войната е навлязла в много сложна и безизходна ситуация, което утежнява нейното прекратяване затова трябва да се търси политическо решение.

"За съжаление, никой не знае кога това ще свърши. Ситуацията днес е в задънена улица (...) Не го казвам с удоволствие. Украинската контраофанзива, както някои от нас предположиха, се сблъска с редица трудности. Руските траншеи затрудняват настъплението. Следователно може би краят на конфликта ще зависи от политическия избор“, каза Крозето пред вестника.

Още: Подоляк за Кримския мост: Всички незаконни конструкции са недълготрайни

Отговорът на Киев, формулиран от Михайло Подоляк, е следният:

"Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е напълно прав, когато казва, че анализът на събитията на фронта показва необходимостта от "политическо решение". Това решение е много просто и добре известно:

Всички тези решения са известни, но най-важното е тяхната навременност... Във всички останали аспекти трябва да разберем, че руснаците трябва да бъдат изгонени от окупираните територии с военни средства, а нахлуването на Путин трябва да се превърне в тотално фиаско. Всеки друг „политически“ резултат ще доведе до колапс на глобалния ред на сигурността и триумф за кървавите канибали по света."

Още: Съветник на Зеленски към България: Можете да сте горди, помогнахте ни още в първите часове

The Italian Minister of Defence @GuidoCrosetto is absolutely right when he says that the analysis of the events on the frontline shows the need for a "political decision". This decision is very simple and well-known:



1. The decision to unblock the provision of aviation to…