Жена загина при катастрофа в Добричко

18 май 2026, 10:43 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Два пътни инцидента са станали в област Добрич в почивните дни, при единия е загинала жена, съобщават от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. 

Катастрофа е станала по обяд на 16 май, събота, в района на село Узово, община Генерал Тошево, като в нея е загинала на място 74-годишна жена. Полицаите са установили, че 61-годишният шофьор предприема резки маневри и губи контрол над превозното средство, след което то се обръща по таван на пътното платно

Другият инцидент е станал в Добрич, също в събота, където на площад “Свобода“ при маневра на заден ход 86-годишен шофьор блъска движеща се по пътното платно жена на 92-години.

Вследствие на инцидента, жената е настанена в болницата в Добрич с комоцио, травма на коляно и наранявания, без опасност за живота. Шофьорът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.

катастрофа полиция загинала жена преобърната кола
Спасиана Кирилова Редактор
