Имидж, а не военна целесъобразност: Скандал за Покровск във ВСУ набира сила (ВИДЕО)

Ситуацията при Покровск става много тежка за Украйна - без формирането на нова група от сили и то с идеята да извърши офанзивна операция, няма как руското настъпление да бъде сдържано при Гришино, западното предградие на Покровск. Това става ясно от публикация на Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който отговаря за защитата на агломерацията Покровск - Мирноград.

Каква е стратегическата ситуация там? Руската армия се стреми да овладее едно по едно селата около Покровск, на запад това е Гришино и с поглед към село Добропиля, а вече на север са Родинско и Билецко. Идеята е от тези точки да започне настъпление към град Добропиля, който е най-западната част от първата линия на крепостния пояс преди агломерацията Славянск-Краматорск.

Все още Покровското направление е най-горещата точка на фронта, макар че преди вече почти 5 месеца Русия официално обяви Покровск и Мирноград за превзети. Седми корпус обаче потвърждава, че все още в Покровск има украински позиции - само че те са буквално отрязани и изобщо не е ясно дали войниците, които са там, ще могат да излязат живи от тях.

Какво казва Седми корпус (със съкращения): "Руските сили контролират възвишенията и сградите на града, разположили са своите системи за наблюдение и електронна война и доминират в небето над северните покрайнини на Покровск и североизточно от Гришино. Логистиката ни до тези позиции е минимална и е възможна само по въздух - чрез дронове. Няма шанс безпилотни наземни превозни средства да достигнат. Войските на нулевата линия също трябва да бъдат ротирани. "Ротация" означава привличане на нов персонал към линията на бойния контакт. Има приблизително 25-километрова зона на поражение, покрита от оператори на вражески дронове, работещи от благоприятни места за изстрелване - например в индустриалните зони на Покровск и в мините отвъд Родинско. Всичко е предварително регистрирано и под наблюдение. Руските оператори на дронове познават всеки храст. Ние също можем да видим нашата група и да я проследим с нашите разузнавателни средства, но не можем да я защитим. Всеки ранен войник отвъд условната линия на Шевченково означава евакуация само пеша. По-нататък се намира "сивата зона", където руската пехота вече присъства. Всяка украинска група трябва да "върви между капките дъжд" още 8 километра през тази зона. Шансовете да го направи незабелязано са нулеви. Самото навлизане в Покровск се превръща във фронтална атака без бронирана подкрепа или резерви. Времето за полет на руските дронове е само няколко минути, нашите летят за около 15 минути. Не можем да унищожим всички вражески огневи позиции - това би изисквало непрекъснати въздушни удари из града. Следователно, задържането на "джоба" близо до Покровск вече не е въпрос на локализирани контраатаки. За да отрежем вражеския фронт в района на Гришино, самият Покровск трябва да се превърне в наша зона за поражение, като същевременно осигурим собствената си логистика. Провеждането на такава операция би изисквало дълбоки флангови маневри и съсредоточаване на сили в специална настъпателна групировка".

On the situation at the northern part of Pokrovsk. 7th Corps is still holding some positions here, which are almost cut off. Russian forces control the high ground and the city’s buildings, have deployed their surveillance and electronic warfare systems, and dominate the skies… pic.twitter.com/it7Z2qGtF4 — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 17, 2026

Всичко това е потвърждение на много критична публикация на украинския о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Той разкритикува украинското командване, че заради имидж пред медиите някои командири настояват да се държат незащитими позиции и така се жертват хора и техника, като конкретно даде пример точно с Покровск.