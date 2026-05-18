Десетки милиони за частна фирма вместо за държавата: Делото за "Златния гьол" на "Капитан Андреево" е прекратено

Прокуратурата е прекратила делото за така наречения "Златен гьол" на ГКПП "Капитан Андреево", след като още през 2019 г. Антикорупционният фонд (АКФ) подаде сигнал до държавното обвинение във връзка с неправомерното възлагане на публична дейност на частно дружество. Новината, че производството е стопирано, съобщи разследващата медия BIRD.bg. Проверка по цитирания номер на преписката в електронното деловодство на прокуратурата показва постановление за прекратяване от дата 12.02.2026 г., седмица преди служебното правителство на Андрей Гюров да встъпи в длъжност.

Първоначално делото се гледаше от Специализираната прокуратура, но след закриването ѝ (през лятото на 2022) бе прехвърлено на Софийска градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната, която по принцип разследва лица с имунитет.

Още: АДФИ уличи в измама за милиони фирмата със "златния гьол", "гьоловете" са три

Как частна фирма 10 години събираше такси вместо държавата

Вместо от държавата, в продължение на 10 години - от 2013 до 2023 г. - профилактичната дезинфекция на автомобилите, влизащи от Турция в България, се извършваше от частната фирма "Пи. Еф. Си.". Тя нямаше опит в сектора. Дружеството, на което се възложи важната задача да предпази страната ни с оглед усложнената тогава епизоотична обстановка в Турция, бе създадено на 22 февруари 2013 г., едва няколко дни преди да спечели конкурса за избор на изпълнител.

Договорът с нея беше сключен през 2013 г. - в последните дни на първото правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ. Чак десетилетие по-късно споразумението изтече и вторият служебен кабинет на Гълъб Донев, назначен от тогавашния президент Румен Радев, обяви, че държавата ще си върне контрола върху дейността. За целта се говореше за създаване на фирма, която ще се управлява от поне 5 институции.

Още: Държавата поема контрол над "Златния гьол" - решението мина и през Министерски съвет

Снимка: БГНЕС

Дейността на частната фирма "Пи. Еф. Си." стана известна покрай журналистическото разследване "Златната локва" на Генка Шикерова и Антикорупционния фонд през 2019 г. Преди да се откаже от извършването на дезинфекцията и да я възложи на фирмата, държавата е събирала само от преминаващите на ГКПП "Капитан Андреево" превозни средства половин милион лева всеки месец. Не е ясно защо тя се е отказала от тази печеливша дейност.

Справки в отчетите на "Пи. Еф. Си." показват, че след първата година от създаването си, благодарение на договора, тя е регистрирала печалба от 1,3 млн. лв. За пет години работа по него частното дружество e увеличило печалбата си близо 7 пъти - до 8,7 млн. лв. за година. За пет години фирмата е спечелила от тази дейност 27 млн. лв.

В средата на януари 2023 г. МВР започна разследване на цялостния начин, по който е стопанисван така нареченият "Златен гьол" на границата. На ГКПП "Капитан Андреево" служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев (сега е МВР-министър в кабинета "Радев") тогава каза, че се разследва и информацията, установена от данъчните, че касови апарати в този обект не са били свързани фискално със системата на НАП.

Още: Пак събират такси на "златния гьол" на "Капитан Андреево", но без касови бележки

Споровете след това: кой събира таксите?

През юли 2024 г. обаче се появиха сигнали от граждани, че е върната таксата по границата за дезинфекция на автомобилите, тъй като е засечено разпространение на шап по дребните преживни животни. Оттогава насам се зародиха съмнения кой точно събира приходите, защото сигналите бяха, че за услугата на ГКПП-то в брой се заплаща такса в размер на 4 лв, но на преминаващите се налага да заплатят и 3 лв. в брой, които отиват за "такса превод към банката". Алтернативен начин за плащане на услугата "дезинфекция" нямало - нито ПОС терминал, нито възможност чрез директен превод през електронно банкиране: БАБХ за спорните такси на "златния гьол": Не можем да регулираме.

Снимка: БГНЕС

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е компетентна да регламентира и да регулира банковите такси, които се събират за дезинфекция през т.нар. "Златен гьол" на граничния пункт, заяви в свой отговор на депутатски въпрос тогавашният служебен министър на земеделието и храните Георги Тахов.

Още: "Евролаб" обратно на ГКПП "Капитан Андреево": БАБХ обаче финтира хитро

Данъчна ревизия и обрат

В разгара на скандала през 2021 г. тогавашният директор на НАП Румен Спецов намекна за укрити приходи и обяви данъчна ревизия на частното дружество. На брифинг той съобщи, че на пунктовете за дезинфекция на ГКПП „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Малко Търново“ половината касови апарати не са свързани с НАП, което е ощетило държавата.

Проверка на BIRD.bg е установила, че действително на „Пи.Еф.Си.“ е издаден ревизионен акт за над 7 милиона лева през 2022 г. При обжалване в съда актът е отменен, а НАП е осъдена на "огромни разноски". Интересното е, че агенцията решава да не обжалва пред Върховния административен съд (ВАС), твърди медията.

Още: Прокуратурата пак се е сетила за задлъжнялата фирма, продадена от Румен Спецов