Подготовка за арест на Олена Зеленска?: Какво казват антикорупционните служби в Украйна

Редица руски медии, включително "Известия", както и проруски канали пуснаха публикации, че се извършва разследване на антикорупционните органи в Украйна срещу първата дама Олена Зеленска. Контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на "източници в руските служби за сигурност", дори написа, че се подготвя задържане под стража на Олена Зеленска. В отговор от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и от Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) излязоха с официални опровержения.

"НАБУ и САП обръщат внимание на разпространението в руски и проруски медии на поредна вълна от дезинформация за предполагаеми "разследвания" срещу съпругата на украинския президент.

Тази информация е невярна. НАБУ и САП не извършват нито едно от процесуалните действия, посочени в тези дезинформационни кампании", е казва в изявление на НАБУ в канала им в Telegram.

Още: Украйна и Зеленски имат карти: Москва вече знае. Русия отговори, но в Каспийск пламна руски военен кораб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Добавя се, че това е пореден случай на дезинформационна кампания от страна на Русия в опит да се дискредитират украинските институции, да се подкопае доверието в антикорупционните органи и да се всее смут сред украинското население.