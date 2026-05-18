Барбра Стрейзънд пропуска фестивала в Кан поради здравословен проблем

Барбара Стрейзънд няма да може да присъства на церемонията по закриването на филмовия фестивал в Кан, за да получи почетната си „Златна палма“. Легендарната актриса съобщи, че няма да присъства поради контузия в коляното.

„По съвет на лекарите ми, тъй като все още се възстановявам от контузия на коляното, за съжаление няма да мога да присъствам на филмовия фестивал в Кан тази година. Но съм дълбоко поласкана да получа почетната „Златна палма“ и с голямо нетърпение очаквах да отпразнувам забележителните филми от 79-тото издание“, заяви тя.

Barbra Streisand has announced she will not be able to attend the Cannes Film Festival's closing ceremony, where she was to receive an honorary Palme d'Or, after suffering a knee injury. https://t.co/kbuRAmCZ4Q — ABC News (@ABC) May 18, 2026

„Също така много се радвах да прекарам време с колеги, които толкова много уважавам, и, разбира се, да се върна във Франция – място, което винаги съм обичала. Изразявам искрената си благодарност към фестивала и към всички, които продължават да подкрепят и да се застъпват за изкуството на киното“, добави Стрейзънд.

Фестивалът ще отдаде почит на певицата, актриса и режисьор по време на церемонията по закриването на 23 май.

„Ирис Кноблох, Тиери Фремо и целият екип на фестивала изпращат на Барбра Стрейзънд най-сърдечните си пожелания за бързо възстановяване“, отбелязаха от фестивала.

За наградата

Стрейзънд е третият носител на почетната „Златна палма“ в Кан тази година, наред с режисьора на „Властелинът на пръстените“ Питър Джаксън и Джон Траволта, който представи своя режисьорски дебют „Propeller One-Way Night Coach“ на фестивала.

Траволта беше изненадан с наградата преди прожекцията, което предизвика емоционална реакция. „Това е нещо повече от „Оскар“. Не мога да повярвам. Това е последното нещо, което очаквах“, каза той през сълзи, пише БГНЕС.

