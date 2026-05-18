Нещо подобно не се е случвало отдавна: Учени откриха нов остров в океана

По време на рутинна антарктическа експедиция група учени случайно откриха неизвестен досега остров в океана, съобщава Институтът за полярни и морски изследвания "Алфред Вегенер" (Германия).

Новооткритият остров

Институтът отбелязва, че в началото на февруари тази година международен експедиционен екип е изследвал северозападната част на морето Уедел в Антарктида на борда на ледоразбивача "Поларстерн". Причината за изследването е намаляването на леда от шелфовия ледник Ларсен през последните години.

"По време на експедицията времето се влоши и капитанът на ледоразбивача реши да изчака бурята в защитен залив близо до остров Джоанвил. По пътя обаче видяхме нещо, което не сме очаквали да видим. По нашия маршрут, морска карта показваше район с неизвестна навигационна опасност, но не беше ясно каква е тя или откъде идва информацията", споделя членът на експедицията и специалист по подводно картографиране Саймън Дройтер.

Според него, гледайки през илюминаторите, екипажът видял странен айсберг, който изглеждал някак си твърде мръсен.

"При по-внимателно разглеждане осъзнахме, че вероятно е скала. След това променихме курса и се насочихме в тази посока и ставаше все по-ясно, че гледаме остров!", споделя с възторг изследователят.

При по-внимателен оглед учените са установили, че островът е дълъг около 130 метра, широк 50 метра и стърчи от водата с около 16 метра.

Учените все още не са установили кой е картографирал острова като неизвестна опасна зона или кога. Но е ясно защо не е бил забелязан на сателитни снимки преди: отгоре е почти неразличим от многобройните айсберги, които се носят около него.

Тъй като това е нов, неизвестен досега остров, той все още не е получил име.

Междувременно стана ясно, че учените са открили над 110 нови вида дълбоководни същества в Коралово море, като броят им вероятно ще надхвърли 200. Тези същества са открити в Морския парк Коралово море на дълбочина от 2000 до 3000 метра в края на миналата година от изследователи на борда на кораба Investigator. Това беше обявено в изявление на австралийската национална научна агенция CSIRO, според The ​​Independent.

Този участък от южната част на Тихия океан край североизточното крайбрежие на Австралия покрива близо милион квадратни километра до голяма степен неизследвана дълбоководна среда, казват учените.

