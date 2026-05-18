Нещо подобно не се е случвало отдавна: Учени откриха нов остров в океана

По време на рутинна антарктическа експедиция група учени случайно откриха неизвестен досега остров в океана, съобщава Институтът за полярни и морски изследвания "Алфред Вегенер" (Германия).
Новооткритият остров
Институтът отбелязва, че в началото на февруари тази година международен експедиционен екип е изследвал северозападната част на морето Уедел в Антарктида на борда на ледоразбивача "Поларстерн". Причината за изследването е намаляването на леда от шелфовия ледник Ларсен през последните години.
"По време на експедицията времето се влоши и капитанът на ледоразбивача реши да изчака бурята в защитен залив близо до остров Джоанвил. По пътя обаче видяхме нещо, което не сме очаквали да видим. По нашия маршрут, морска карта показваше район с неизвестна навигационна опасност, но не беше ясно каква е тя или откъде идва информацията", споделя членът на експедицията и специалист по подводно картографиране Саймън Дройтер.
Според него, гледайки през илюминаторите, екипажът видял странен айсберг, който изглеждал някак си твърде мръсен.
"При по-внимателно разглеждане осъзнахме, че вероятно е скала. След това променихме курса и се насочихме в тази посока и ставаше все по-ясно, че гледаме остров!", споделя с възторг изследователят.
При по-внимателен оглед учените са установили, че островът е дълъг около 130 метра, широк 50 метра и стърчи от водата с около 16 метра.
Учените все още не са установили кой е картографирал острова като неизвестна опасна зона или кога. Но е ясно защо не е бил забелязан на сателитни снимки преди: отгоре е почти неразличим от многобройните айсберги, които се носят около него.
Тъй като това е нов, неизвестен досега остров, той все още не е получил име.
Междувременно стана ясно, че учените са открили над 110 нови вида дълбоководни същества в Коралово море, като броят им вероятно ще надхвърли 200. Тези същества са открити в Морския парк Коралово море на дълбочина от 2000 до 3000 метра в края на миналата година от изследователи на борда на кораба Investigator. Това беше обявено в изявление на австралийската национална научна агенция CSIRO, според The Independent.
Този участък от южната част на Тихия океан край североизточното крайбрежие на Австралия покрива близо милион квадратни километра до голяма степен неизследвана дълбоководна среда, казват учените.
