НАТО обмисля сценарии за евентуален конфликт с Русия. Това заяви Началникът на сухопътните сили на Германия Кристиан Фройдинг. Това може да се случи още през 2029 г. В същото време генералът подчерта, че Русия би могла да предприеме подобна стъпка дори по-рано, въпреки че войната в Украйна продължава вече пета година, а по данни на Киев руската армия е понесла над 1,3 милиона убити и ранени.

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Русия активно изгражда нови казарми и складови бази по западната си граница, включително в близост до Финландия и Норвегия. В Печенгския район на Мурманска област се строят мащабни военни обекти. Числеността на руските сили в близост до границата може да нарасне четири до пет пъти. Според източници, базата в района на Нова Вилга близо до Петрозаводск ще бъде проектирана за 4000–6000 войници.

Строителни дейности се извършват по цялото направление – от Арктика до Калининград. Появяват се нови складове, казарми и военна техника.

⚡️ “We must be ready.” German general on a possible Russian attack on NATO as early as 2029



The head of Germany’s land forces, Christian Freuding, said that NATO is considering scenarios of a possible conflict with Russia.



It could take place as early as 2029.



At the same… https://t.co/PaLTWt5k3G pic.twitter.com/t03xdOPCtV — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2026