Войната в Украйна:

"Трябва да сме готови": Германски генерал за възможна руска атака срещу НАТО

12 юни 2026, 6:18 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Трябва да сме готови": Германски генерал за възможна руска атака срещу НАТО

НАТО обмисля сценарии за евентуален конфликт с Русия. Това заяви Началникът на сухопътните сили на Германия Кристиан Фройдинг. Това може да се случи още през 2029 г. В същото време генералът подчерта, че Русия би могла да предприеме подобна стъпка дори по-рано, въпреки че войната в Украйна продължава вече пета година, а по данни на Киев руската армия е понесла над 1,3 милиона убити и ранени.

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Русия активно изгражда нови казарми и складови бази по западната си граница, включително в близост до Финландия и Норвегия. В Печенгския район на Мурманска област се строят мащабни военни обекти. Числеността на руските сили в близост до границата може да нарасне четири до пет пъти. Според източници, базата в района на Нова Вилга близо до Петрозаводск ще бъде проектирана за 4000–6000 войници.

Строителни дейности се извършват по цялото направление – от Арктика до Калининград. Появяват се нови складове, казарми и военна техника. 

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НАТО Русия война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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