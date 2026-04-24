Трябва да сме силни, за да не ни диктуват и да има мир: Украйна показа какво прави с парите на ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Да преследваш мира е проява на здрав разум, не на слабост. Условията за постигане на мир може да варират широко. Не мисля, че някой в Украйна някога ще се съгласи да предаде дори един милиметър украинска земя – сигурен съм в това. Фактът, че не сме постигнали споразумение, е публично известна информация – затова съществува и мирният процес. Той може да постигне тази цел, може да не я постигне. Трябва да бъдем подготвени и достатъчно силни, за да се справим с всеки обрат на събитията. Ако сме силни, ще имаме място да маневрираме. Ако сме слаби, ще ни диктуват чии условия можем да приемем и кои – не. Заключението е просто – трябва да сме силни и да останем силни, за да успеем в мирните преговори". Всичко това каза генерал Кирило Буданов, сегашният ръководител на президентската администрация в Украйна:
Budanov commented on the negotiations, stating that it is highly unlikely that Ukrainians would agree to give up even a millimeter of territory. pic.twitter.com/5L7ayuZ0ri— WarTranslated (@wartranslated) April 23, 2026
Украйна определено става все по-силна и още една стъпка в тази посока беше официалното одобрение на заема от 90 млрд. евро от ЕС, който ще бъде предоставен на траншове през следващите 2 години. 60 млрд. евро са предвидени за военно дело – ОЩЕ: 90-те милиарда поемат към Украйна: ЕС премахна и последната пречка за заема
Zelensky has begun a trilateral meeting with the presidents of the European Council and Commission to discuss the €90 billion package, advance the next sanctions round, and push forward Ukraine’s EU accession talks, including opening the first negotiation cluster. #Ukraine pic.twitter.com/qjeVvCNjol— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2026
С такива пари Украйна реализира проекти като следните – със самолети Ан-28 украинците изстрелват дронове-прехващачи, с които свалят руските модели на иранските далекобойни дронове "Шахед". От началото на 2026 година така са свалени над 3000 дрона. И още – украински дронове-прехващачи вече се контролират в обсег от стотици километри, което позволява на пилотите-оператори да действат без опасност да бъдат убити от контраудар, както става когато си близо до фронтовата линия. А работата на украинските далекобойни дронове и резултатите от нея се виждат ден след ден – пример и с видеокадри от унищожението на 4 руски ПВО системи (включително установки на "Тор" и "Оса") в Брянска област само за една нощ. Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обобщава, че през последните 3 месеца Украйна е засилила ударите срещу руски ПВО системи и резултатът вече е доста видим – руската ПВО се справя с по-малко украински далекобойни дронове:
Ukraine has started launching P-1 Sun interceptor drones from an An-28 aircraft— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026
According to the Ministry of Defense, these drones have already intercepted more than 3,000 Shahed drones since the beginning of the year. pic.twitter.com/MsaYhTC5l1
Ukraine has launched a new level of “small” air defense, with interceptor drones now controlled from hundreds and thousands of kilometers away, allowing pilots to operate without being tied to frontline positions. #Ukraine pic.twitter.com/fCrulSSDYt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2026
It just keeps going. Ukraine's DEAD campaign: Drones have destroyed 4 Russian air defense systems in one night, including multiple Tor-M2 units and an Osa system across occupied territories and Bryansk region. Additional strikes targeted fuel tanks and logistics hubs supporting… pic.twitter.com/aUOKLgjuOF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2026
Друг пример за ефективността на украинските далекобойни дронове продължава да е руското черноморско пристанище Туапсе. Там на 20 април беше ударена местната рафинерия, както и пристанищна инфраструктура, а рафинерията още гори. Има 30 резервоара-цистерни, които не са повредени, многозначително коментира украинският мониторингов канал Exilenova+ - ОЩЕ: Пак и пак: Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар (ВИДЕО)
На този апокалиптичен фон, в Туапсе все още децата ходят на училище, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Защо – защото официално руските власти не признават случилото се и няма официално разпореждане от руското образователно министерство да бъдат спрени присъствените учебни занаятия – ОЩЕ: Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)
Hell in Tuapse: authorities refuse to cancel school despite an environmental disaster— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026
In the city, where an oil terminal has been burning for days, black rain is falling.
The concentration of harmful substances in the air exceeds the norm by 2–3 times. Residents report… pic.twitter.com/cvQBo0fl84
Руският диктатор Владимир Путин обаче не бърза да действа – и обяснява как руснаците ще карат без Интернет, защото така било по-сигурно за тях. Неудобно било това, но по-важна е сигурността – ОЩЕ: Путин: Интернетът в Русия ще продължи да бъде блокиран въпреки неудобствата за гражданите (ВИДЕО)
Същевременно, Руският съвет за сигурност обвини Литва, че създава предпоставки за напрежение и милитаризация, което е заплаха за Калининград. Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко заяви пред РИА Новости, че има учения на НАТО за отработване на сценарии за морска блокада и завземане на Калининградска област и обвини НАТО в умишлено „засилване на конфронтацията“ с Русия – ОЩЕ: Русия проплака: Европа иска да ни вземе Калининград
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Засилване на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 23 април е имало 194 бойни сблъсъка спрямо 159 на 22 април, съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 277 управляеми авиационни бомби (КАБ) тоест с 43 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2757 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 500 надолу. Руската армия е използвала 6620 FPV дрона, което с около 3400 повече спрямо предното денонощие (Z-каналът „Два майора“ отчете много силен вятър в Украйна през последното денонощие, което пречи на безпилотните летателни системи), сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
36 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление по официалната украинска информация, като този сектор на фронта продължава да е най-горещ. И Покровск, и Мирноград са посочени от украинския генщаб като места на активни боеве за последните 24 часа. Още 18 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, докато откъм Часов Яр не е имало нито една руска пехотна атака към Константиновка. Южно от Покровск и северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление са извършени 12 руски пехотни атаки. 26 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, а 9 – в Купянското направление.
Ukrainian forces are clearing Russian infiltration groups near Kupyansk, capturing 12 soldiers from the 47th Tank Division’s 153rd regiment during a 22 day operation. Positions held by Ukraine’s 10th Army Corps in the area remain stable. #Ukraine pic.twitter.com/NYnBsQ6wg8— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2026
western street in Charivne at 47.57828, 36.03410— blinzka (@blinzka) April 22, 2026
Специално внимание към Гришино, западното предградие на Покровск. Тази седмица руското военно министерство го обяви за превзето, а руският "Първи канал" показа видео как руски войници вдигат руското знаме там. Само че геолокализация на видеото разкри, че всъщност е показано друго село - Михайловка, на 40 километра източно от Гришино:
On April 21, Russia’s state Channel 1 aired a report on claimed Russian “liberation” of Hryshyne, Donetska Region in Ukraine.— meow meow (@meowqai) April 23, 2026
It features a video of two assault troopers from the 35th Motor Rifle Brigade storming a house and unfolding a flag outside of it. Narrator: “The… pic.twitter.com/xxxSNFtOkM
И говорителят на обединения щаб на украинските военни сили полковник Виктор Трехубов, и руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчитат руски напредък в пограничния район на Харковска област и на Суми, но не особено голям – по 2-3 километра дълбочина от границата. За почти 3 месеца руснаците са превзели изцяло 3 села – Зелено, Ветеринарно и Поповка, които нямат никакво стратегическо значение. Сега текат жестоки боеве за село Мирополе, казват и "Рибар", и колегите им от "Два майора", а Трехубов го потвърждава.
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 2 балистични ракети "Искандер-М" и 107 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от дроновете са клас "Шахед". Свалени са 96 дрона, съобщават украинските ВВС в сводката си, като уточняват, че на 9 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски дронове и ракети. Едно от най-тежко пострадалите места е Одеса – украинската спешна служба съобщава за двама убити и 7 ранени, както и за две сринати двуетажни къщи - ОЩЕ: Русия удари кораб под чужд флаг, жертви и ранени след атака по цивилни в Одеса (ВИДЕО)