Русия удари кораб под чужд флаг, жертви и ранени след атака по цивилни в Одеса (ВИДЕО)

Два руски дрона са поразили товарен кораб, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, докато е той преминавал през украински морски коридор към пристанище в района на Одеса, съобщи украинската администрация на морските пристанища. Плавателният съд е пътувал към черноморския град за товарене на зърно, уточни Министерството на развитието. Тогава руски безпилотни летателни апарати са атакували гражданския кораб. На борда е избухнал пожар и навигационната система е претърпяла повреда.

Пожарът по-късно е бил потушен от екипажа, съобщи Министерството на развитието на Украйна. За ескортиране на кораба е бил изпратен катер.

Няма пострадали. „Това е поредното военно престъпление на Русия срещу глобалната продоволствена сигурност!“, заявиха от ресорното министерство.

Русия атакува мощно гражданска инфраструктура в Одеса - има загинали и пострадали

Най-малко двама души са загинали, а поне 14 са ранени в резултат на руските атаки срещу Одеса през нощта на 23 срещу 24 април, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС). Според местните власти Русия е нанесла удари по жилищни сгради, което е довело до жертвите. Според информацията са били ударени две двуетажни и една триетажна сграда, както и една нежилищна сграда.

„На едно място лекарите оказаха помощ на място на двама души, а на друго място една жена беше хоспитализирана. Информацията за ранените все още се изяснява“, съобщи първоначално ръководителят на военната администрация на града, а по-късно допълни, че 52-годишен мъж също е получил рани от шрапнели.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район на областта. В този регион на Украйна българите са най-много - има още в Запорожка, Николаевска, Днепропетровска област и др.

Свалени дронове в Украйна

Украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е атакувала Украйна през нощта със 107 безпилотни летателни апарата и две ракети „Искандер-М“.

Общо 96 руски дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. Регистрирани са попадения от 10 атакуващи безпилотни летателни апарата на 9 места, а на две места е регистрирано падане на отломки от свалени дронове. Атаката продължава, гласи изявлението на украинските военни от сутринта.

