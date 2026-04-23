Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)

Атакуваната и поразена от далекобойни украински дронове руска рафинерия в Туапсе продължава да гори, след като беше подпалена от украинските далекобойни безпилотни системи на 20 април сутринта. Заради това, чак на 22 април руските власти признаха, че има сериозно замърсяване на въздуха.

По този повод, считаният за създател на отровното бойно вещество "Новичок" Вил Мирзаянов каза, че отделяните от пожара вещества съдържат опасни канцерогени и представляват сериозен риск за здравето. 27 години Мирзаянов работи в Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология (ГосНИИОХТ) в Москва. Той е бил ръководител на отдела за техническо противодействие на чужди разузнавателни служби, което му е давало достъп до строго секретна информация за разработката на нови бойни отровни вещества.

"Тези изпарения не са безвредни. Те носят смърт под формата на полиароматни съединения. Веднъж попаднали в тялото, те не могат да бъдат отстранени", твърди Мирзаянов, цитиран от беларуската опозиционна медия NEXTA. Той настоя за спешни тестове за качество на въздуха, предупреждавайки, че токсичните вещества могат да се разпространят на стотици километри. И точно на фона на тези думи, в Туапсе решиха да "озеленяват" насред черния въздух - иниациатива на местната прокуратура.

And in Tuapse, it is still burning. pic.twitter.com/BIC5uSuEff — WarTranslated (@wartranslated) April 22, 2026

The oil refinery in Tuapse has been burning for days now, and in the meantime, the local prosecutor's office has decided that the city needs "greening." Great timing. That will certainly improve the situation. pic.twitter.com/pd8ebBJId4 — WarTranslated (@wartranslated) April 22, 2026

Междувременно, Оперативният щаб на Краснодарския край най-после призна сериозността на положението. В публикация в официалния канал в Телеграм на щаба пише следното: "Към вечерта на 21 април концентрациите на бензен, ксилен и сажди във въздуха са били два до три пъти по-високи от допустимите граници. Това се отнася за кварталите "Грознефт", "Сортировка" и "Звездний", както и за части от Централния район. Поради дъжда на 22 април не са правени измервания на качеството на въздуха". Въпросният дъжд всъщност беше втори "петролен" дъжд в Туапсе - валя както вчера, така и на 21 април, но тогава по-малко:

Пак украински удар в Новокуйбишевск

Междувременно, рафинерията на "Роснефт" в Новокуйбишевск в Самараска област, която беше атакувана тази седмица, отново гори и отново след атака с дронове. Признание за това направи в профила си във ВКонтакте (руския еквивалент на Facebook) губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев - той каза само, че има пострадали в "промишлено предприятие" в областта, но видеокадри от мястото на събитието показват, че става въпрос за рафинерията. Има и един убит, поразена е и многоетажна жилищна сграда.

Самото предприятие беше вече затворено -

В Кстово също е имало украински въздушен удар - по първоначални данни е поразен поне един резервоар-цистерна в местна петролна база и база за съхранение на горива: