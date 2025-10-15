"Трябва да ви съдерат ...": Руснак кълне и ругае заради липсата на бензин (ВИДЕО)

"Знаете ли, приятели – искам да се обърна към бензиностанциите, които са частна собственост. Предвид дефицита на горива, тези бензиностанции имат прекалено високо мнение за себе си, според мен. Те вдигнаха ударно цените. Защо решихте, че сте толкова печени, та така да вдигате цените? Любопитен съм. Това е пълна лудост. Защо вдигате цените така, когато има такъв проблем, такъв дефицит на горива? Знаете какви проблеми предизвиква това. Защо, по дяволите, печелите от това? Знаете, че хората ще са принудени да купуват гориво на такива цени. Безсрамни нахалници. Трябва да ви съдерат ... Трябва да ви строят пред бензиностанциите ви, да ви свалят гащите, да ви наведат и да ви набият както трябва". Това е нервен изблик на руснак, който вече на практика усеща каква е цената на войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

Още: Кризата с бензина: Русия готви мярка, с която ще съсипе колите си. Взрив в още една руска рафинерия (ВИДЕО)

И макар последствията да са видими, то причинно-следствените връзки сред руснаците все още се градят – за да разберат чия е вината, освен тяхната собствена, след като 25 години оставят Путин да властва.

An emotional appeal from an ordinary Russian citizen to gas-station magnates and other fuel-owning elites in Russia. The man is very upset that the chain owners are profiteering from the "problems of ordinary Russian people." He says they should all be whipped. pic.twitter.com/jIy9T5CRQG — WarTranslated (@wartranslated) October 14, 2025

А междувременно, затрудненията растат. В Белгородска област вече забраниха да се налива бензин и дизел в туби. Това е поредната такава руска област – а забраната е, за да няма "гориво" за терористични актове.

At gas stations in Russia’s Belgorod region, filling gasoline into canisters has been banned. In occupied Donetsk, the fuel situation isn’t any better — there are lines everywhere, and where gasoline is available, it quickly runs out. pic.twitter.com/S6nilpMUvT — WarTranslated (@wartranslated) October 14, 2025

Още: Беларус увеличи износа на гориво за Русия