Тръмп във Великобритания: Величие, сделки, но и протести с неудобни въпроси

Британският крал Чарлз III посрещна вчера (17 септември) Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предаде Reuters. Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в Уиндзорския замък, най-старият и най-голям обитаван замък в света и семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, където процедурата с кралското червено килимче включва процесия от карети, салюти, военен парад и пищен банкет.

Великобритания обяви, че това ще бъде най-голямата военна церемония по посрещане при държавна визита в историята.

Тръмп, явен почитател на кралското семейство, не крие радостта си, че е не само първият американски лидер, но и първият избран политик, поканен на две посещения от британския монарх. Още: Още по-разрушителна война в бъдеще: Тръмп игнорира руския неоимпериализъм

При пристигането си той заяви пред репортерите, че обича Великобритания. "Това е много специално място", каза президентът.

Лондон се надява посещението да утвърди "специалните отношения" с Вашингтон. Британският премиер Киър Стармър се надява да използва това чувство в полза на Великобритания, тъй като правителството му се стреми да утвърди "специалните отношения" между двете страни, да задълбочи икономическите връзки, да осигури инвестиции за милиарди долари, да обсъди митата и да окаже натиск върху американския президент по въпросите за Украйна и Израел.

Посещението вече доведе до нов технологичен пакт между двете страни, като компании от "Майкрософт" до "Енвидия", "Гугъл" и OpenAI се ангажираха с 31 млрд. паунда (42 млрд. долара) инвестиции във Великобритания през следващите няколко години в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергия за цивилни цели. Още: Втора визита: Крал Чарлз III посрещна Доналд Тръмп в Уиндзор (ВИДЕО)

Стармър иска и по-нататъшен напредък по отношение на митата.

"По принцип, аз съм там и по въпросите на търговията. Те искат да видят дали могат да усъвършенстват малко търговското споразумение", каза Тръмп, когато напусна Белия дом, за да отпътува за Великобритания: "Те биха искали да видят дали могат да получат малко по-добра сделка, така че ще говорим с тях."

Но макар Стармър да разчита на неподражаемото кралско обаяние за убеждаването на президента англофил, пред британския премиер остават много препятствия, посочва Ройтерс. Още: Президентска власт + лична изгода = 5 милиарда криптовалути. Или как семейство Тръмп трупа ли трупа

Проучванията показват, че Тръмп е широко непопулярен във Великобритания, а Стармър, изправен пред срив в собствените си рейтинги и икономически проблеми, ще трябва да докаже, че прибягването до коза "Тръмп" ще донесе ползи.

Неудобни въпроси за покойния педофил Джефри Епстийн също могат да излязат на преден план.

Миналата седмица Стармър уволни Питър Манделсън като британски посланик във Вашингтон заради връзките му с Епстийн, което може да доведе до въпроси както за Стармър, така и за Тръмп, чиито собствени връзки с финансиста също са подложени на разследване. Още: Арести след прожекцията на образите на Тръмп и Епстийн върху замъка Уиндзор (ВИДЕО)

Протести срещу Епстийн въпреки строгата охрана

Въпреки строгата охрана по време на визитата и масираната полицейска операция в Уиндзор, протестиращите извършиха акция в Уиндзор вчера.

Полицията съобщи, че четирима души са арестувани за злонамерени комуникации, след като изображения на Тръмп заедно с Епстийн бяха проектирани върху една от кулите на замъка Уиндзор. Тръмп не беше в Уиндзор по това време.

Тръмп и британската пищност

Тръмп и съпругата му Мелания бяха посрещнати от "много красивия" син на краля принц Уилям, както го нарича президентът, и съпругата на престолонаследника Кейт. Още: След разговор с Тръмп: Фон дер Лайен обеща ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

Чарлз и съпругата му кралица Камила, която успя да присъства, след като се възстанови от синузит, се присъединиха към Тръмп и съпругата му в каретата, която ще премине през парка на замъка, а по маршрута ще бъдат подредени 1300 британски военнослужещи.

Кралското семейство показа на президента и първата дама исторически предмети от Кралската колекция, свързани със САЩ, преди Тръмп и съпругата му да посетят параклиса "Сейнт Джордж", мястото, където почива кралица Елизабет, която беше домакин на първото държавно посещение на Тръмп през 2019 г., където той ще положи венец на гроба й.

По-късно имаше парад на военни самолети преди подготвения банкет. Но Тръмп успя пак "да си покаже рогата", като наруши протокола - Още: Тръмп обяви, че има сделка за TikTok

За самия Чарлз посещението може да предизвика смесени емоции. Очевидно той има малко общо с Тръмп, от 50-те си години в защита на екологични каузи до усилията си да донесе хармония между религиите и неотдавнашната му непоколебима подкрепа за Канада, на която е държавен глава.

Събитието обаче ще фокусира върху него вниманието на света в такава степен, каквато не е имало от коронацията му насам, посочва Ройтерс.

Днес действието ще се прехвърли в провинциалната резиденция на премиера Стармър "Чекърс", където център на вниманието ще бъде геополитиката.