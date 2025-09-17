Президентска власт + лична изгода = 5 милиарда криптовалути. Или как семейство Тръмп трупа ли трупа

Американският президент Доналд Тръмп и семейството му изкарват милиарди от криптовалути. Откакто той се завърна в Белия дом, те капитализират печалби от слабо регулирания пазар, за който той допринася. Финансовата печалба за семейство Тръмп от различните криптоинвестиции се оценява на над 5 милиарда долара, което води и до обвинения за безпрецедентна спекула от страна на действащия президент, пише "Дойче веле".

Две компании са двигател на крипто печалбите на семейство Тръмп: децентрализираната финансова платформа World Liberty Financial (WLF) и American Bitcoin Corp (ABTC), компания за добаване на биткойни, регистрирана в борсовия индекс Nasdaq.

WLF е спечелила милиони от продажбата на токени, свързани с името на Тръмп, докато ABTC, която се поддръжа от синовете му, притежава значителни активи в биткойни и отбеляза скок на акциите си с 110% при дебюта си. Според Ройтерс бизнес, свързан с Тръмп, притежава 60% от WLF и има право на 75% от приходите от продажбата на криптовалута.

Лично обогатяване и рискове от неправомерно влияние върху политиките

Криците на президента Тръмп казват, че ролята му като едновременно печеливш от криптовалутите и човек, който активно влияе на политиките към този сектор, срива общественото доверие и размива границите между отговорността на упарвлението и личното забогатяване.

Американският юрист Рос Делстън смята, че компаниите, занимаващи се с криптовалути, могат да предложат на недобросъвестни лица възможност да си купят влияние над Тръмп, просто като инвестират в неговите виртуални валути.

"Това е нов начин, който позволява на президента да получава пари от всеки, включително от чуждестранни лица и държави, което би било забранено от американските закони за предизборните кампании, или от лица, осъдени за престъпления или разследвани за такива", коментира Делстън пред ДВ.

Въпреки че на Тръмп и синовете му засега е забранено да продават собствените си токени в WLF, почти сигурно е, че в средносрочен план те ще реализират големи печалби. Белият дом обаче настоява, че няма конфликт на интереси.

Пълна промяна в отношението на Тръмп към криптовалутите

През първия си мандат Тръмп наричаше виртуалните валути като биткойн "измама" и ги определяше като заплаха за американския долар. При завръщането си в Белия дом обаче политиките му станаха изключително благосклонни към този бранш. Той дори иска да превърна САЩ в световната криптостолица.

Преди да се върне в Белия дом, Тръмп номинира дългогодишния криптолобист Пол Аткинс за председател на Комисията за ценни книжа и борси, регулаторния орган на финансовите пазари в САЩ. Той бе потвърден на поста през април.

Една от първите изпълнителни заповеди на Тръмп, подписана през януари, забрани на всички американски агенции да създават или промотират цифровата валута на централната банка - правителствена криптоверсия на долара.

През март той създаде Стратегически резерв от биткойни, финансиран от криптовалути, конфискувани от американските власти, и запас от други валути под формата на цифрови активи. Тези активи сега се третират като национални резерви. Това лято пък Тръмп подписа Genius Act, първата законодателна федерална рамка за т.нар. стейбълкойнс.

Как Тръмп забогатява, използвайки президентската институция

Белият дом си навлече сериозни критики заради вечерите, които организира за криптомагнати. Тези събития, често с богати менюта и ексклузивен достъп до президента, предизвикаха критики заради смесването на политическа власт с частните финансови интереси.

Едно от най-забележителните събития беше вечерята Crypto Kings през май 2025 в голф клуба на Тръмп във Вирджиния, на която бяха поканени най-големите притежатели на монетата на Тръмп - $TRUMP.

"Това е вероятно поредната стъпка, която тази администрация предприе, за да съчетае публичната длъжност с личната изгода", коментира Ричард Брифо, професор по право в Колумбийския университет. "Това включва вземенето на регулаторни решения, но и използването на престижа на Белия дом и президентството за насърчаване на богатството на семейство Тръмп."

"Криптокапитализъм на стероиди"

Федералните регулатори в САЩ възприеха значително по-либерален подход към надзора на криптовалутите, главно поради издадената през януари широкообхватна изпълнителна заповед, която премахна много от ограниченията от ерата на Байдън. Вместо това правилата бяха заменени с рамка, предназначена да насърчава иновациите и да ускори интегрирането на криптовалутите.

Вашингтон премахна някои объркващи правила за това как криптокомпаниите трябва да отчитат финансите си, които затрудняваха бизнеса. С отмяната им администрацията улесни дейността и растежа на криптофирмите.

Докато подходът на Байдън бе свързан с по-внимателни мерки и контрол, политиките на Тръмп към криптовалутите са описвани от инсайдъри като "криптокапитализъм на стероиди". Криптосекторът в момента преживява бум, но най-новите политики на САЩ повдигат сериозни въпроси относно етиката, прозрачността и дългосрочната стабилност.

Страх и опит за подчиняване на цялата администрация

Наблюдава се тенденция за уволняване на служителите във федералните агенции, които не следват новата програма на администрацията. Сред тях са опитите за отстраняване на управителката на Федералния резерв Лиса Кук, директорката на Центъра за контрол и превенция на заболяванията Сюзан Монарес, члена на борда за регулация на железопътния транспорт Робърт Примус и Ерика Макентарфър, ръководител на Бюрото по трудова статистика.

"Администрацията не се колебае да уволнява хора, включително обикновени държавни служители, които просто си вършат работата, ако са политически несъгласни с администрацията", коментира Брифо. "Няма по-ясно послание от уволнението на шефа на Бюрото по статистика на труда. Ако са готови да направят това, готови са да уволнят всеки", допълва професорът по право.

Този климат - на страх от отмъщение и отстраняване - направи регулаторите много внимателни по отношение на критиката към криптоначинанията на Тръмп.

Американски законодатели все пак настояват Конгресът да върне по-строгия надзор и да засили контрола върху най-новите политики в областта на криптовалутите. Те призовават за по-ясни правила за дигиталните валути, по-голяма прозрачност при компании като WLF и ограничения за длъжностни лица, които притежават криптовалути. Критиците предупреждават, че настоящата система облагодетелства вътрешни лица и излага на риск обикновените потребители.

Източник: "Дойче веле"