Тръмп забива нож в гърба на Зеленски - с искане за избори преди да има устойчив мир (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заговори за президентски избори, но не в САЩ, а в Украйна. "Мисля, че да. Отдавна не е имало. Нещата не вървят много добре. Мисля, че сега е важен момент за провеждането на избори. Те ще използват войната, за да не ги проведат, но украинският народ трябва да има такава възможност. Може би ще победи Зеленски. Не зная кой ще победи. Но те отдавна не са имали избори. Говорят за демокрация, но в един момент това вече не е демокрация", каза Тръмп в интервю за Politico.

Избори

Провеждането на (предсрочни) президентски и парламентарни избори по време на военно положение в Украйна теоретично е възможно. Но организирането на гласуването при такива условия представлява сериозни рискове за политическата стабилност. Най-голямата заплаха е липсата на гаранции за сигурността на избирателите поради постоянните обстрели в цялата страна. Припомняме, че местните избори в Украйна трябваше да се проведат на 26 октомври, но военното положение ги направи невъзможни.

It's time for Ukraine to conduct elections — Trump to Politico pic.twitter.com/maSSoilLHy — Michael Vincent (@zerocryption) December 9, 2025

Президентът Володимир Зеленски по-рано заяви, че по същество Украйна е готова за избори, но те могат да се проведат само при пълно прекратяване на огъня. Председателят на Върховната Рада Руслан Стефанчук в интервю за РБК-Украйна също отбеляза, че страната се готви за избори след отмяната на военното положение. Според него тези избори ще бъдат безпрецедентни.

