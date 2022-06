Украинците ликвидираха руския военен пропагандист полк. Сергей Постнов

Новината за смъртта на Постнов съобщиха говорителят на началника на Одеската областна военна администрация Серхий Братчук в Telegram и от пресслужбата на руския Съвет на ветераните.

„Военният пропагандист Сергей Постнов е ликвидиран в Украйна“, пише Братчук. Според него полковник Постнов е снимал пропагандно съдържание в Украйна от началото на пълномащабната инвазия.

In #Ukraine, #Russian colonel and propagandist Sergei Postnov, who participated in the attack on #Hostomel, was killed. pic.twitter.com/G7tOxh5gZ7