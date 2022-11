ВИДЕО: Украинците показаха как да превърнеш руски хеликоптер Ми-8 в пламтяща факла

Става въпрос за машина, свалена с преносим зенитно-ракетен комплекс. Хеликоптерът е паднал жертва на 54-та механизирана бригада край Берестово, Донецка област.

По време на обръщението си в понеделник (31 октомври) президентът Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са се защитили от руските атаки, сваляйки 45 от 55 ракети, а освен това – общо 4 руски хеликоптера. Става въпрос за Ми-8 и три "Камов" (Ка-52). Не е ясно колко руски военни са пострадали или загинали.

Кадри от мястото на сваления Ми-8 показват, че конкретната съветска машина е Mi-8MTKO-1. Била е трансферирана от Беларус и преди се е управлявала от вагнеровците – частната военна компания „Вагнер“ на Евгений Пригожин, уточнява украинският информационен източник „Труха“ в Twitter.

The latest videos on the downing of the Russian Mi-8 on board the helicopter clearly show the star https://t.co/EGObcZ828Y pic.twitter.com/53xZyNDwcq