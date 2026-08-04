Украински предател тъжи: Украйна смазва Русия по отношение на далекобойните дронове

За четвърти месец поред Украйна изстрелва повече далекобойни дронове от Русия. Това констатира бившият украински депутат Олег Царьов в официалния си канал в Телеграм. Царьов беше украински депутат в периода 2002 – 2014 година, а след Майдана премина на страната на руските сепаратисти. Царьов де факто цитира официални данни на руското военно министерство и на украинския генщаб – той използва като основа за гледната си точка анализ на френския анализатор Клеман Молен, който базира анализа си именно на тези данни.
A mass drone attack has reportedly caused a widespread blackout across the Russian-occupied parts of Kherson and Zaporizhzhia regions, leaving large areas without electricity. #Ukraine pic.twitter.com/3EVBivXSux— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026
По-конкретно – през юни и юли Украйна е изстреляла по около 12 000 далекобойни дрона, докато през януари е била на 3 пъти по-ниско количество – 4000. Тогава Русия е изстреляла около 4500 далекобойни дрона, като през май са станали около 8000, обаче през юли пак са паднали до около 4500. Припомняме, че дотук през юли имаше 5 руски масирани комбинирани въздушни атаки, в които са използвани 376 ракети от различни видове.
В анализа на Молен се казва, че средно през юли е имало изстреляни около 158 руски далекобойни дрона клас "Шахед" всеки ден, докато украинските далекобойни дронове са били средно по 700 дневно и то по данни на руското военно министерство.
A Ukrainian Air Force Dassault Mirage 2000-5F multirole fighter confidently shot down a Russian Shahed attack drone. #Ukraine pic.twitter.com/OvoT7HLD0P— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026
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Причината е, че Fire Point (компанията-създател и производител на ракетите "Фламинго") произвежда ударните си далекобойни дронове FP-1 и FP-2 на много различни места, а руските "Шахед"-и се сглобяват само в икономическата зона "Алабуга", в Татарстан. Тоест, производството в Украйна е много по-голямо от това в Русия, констатира Царьов. Според него, украинските дронове-прехващачи все по-често се справят с руските "Шахед" ("Геран") и вече било безсмислено "Геран" да се използват широкомащабно, защото 90-92% от тях биват сваляни, а дроновете с реактивни двигатели, които развиват скорост от 500 км/ч, са по-скъпи за производство и се правят по-бавно.
Russian propagandist Tsarev writes that for the fourth consecutive month, Ukraine has been launching several times more drones at Russia than Russia has at Ukraine. Meanwhile, the Russians' "best month" was May, when they launched 256 Gerans in a single day. Since then, there has… pic.twitter.com/suP6zin8iJ— WarTranslated (@wartranslated) August 3, 2026
Територията на Русия е все по-малка за украинските дронове
Междувременно, руският икономически ежедневник „Комерсант“ публикува данни, според които украинските далекобойни дронове са атакували и извършили удари в 52 руски региона. Досега през 2026 година Русия твърди, че е свалила 54 500 далекобойни украински дрона или около 7000 средно на месец т.е. над 260 дневно. През януари руските региони, които се бяха запознали с украинските далекобойни безпилотни системи, са били само 36. Най-често удари се нанасят в Крим, Белгородска, Курска и Брянска област - Още: Как се разширява обсега на украинските дронове над Русия (ВИДЕО)
Ukrainian drones have now reached 52 Russian regions, according to calculations published by Kommersant. Russia claims it downed 54,500 Ukrainian UAVs during the first seven months of 2026, averaging about 7,000 per month or more than 260 per day. The reported geography expanded… pic.twitter.com/pT3fHVRj40— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026