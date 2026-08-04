Украйна атакува: Подмосковието гори - пак Wildberries, рафинерия на "Лукойл - също (ВИДЕО)

Най-големият руски онлайн търговец Wildberries е поставен на колене от атаките и ударите на украинските дронове, но явно положението за компанията може да става все по-лошо с всеки изминал ден. И сега – новият ден едва започва, а нова складова база на Wildberries гори след атака с дронове, като това стана след анализи от вчера, че вече близо 2/3 от складовете на компанията са неизползваеми, с различна степен на щети. Този път става въпрос за Ленинградска област и за Подмосковието – в района на градчето Чехов.

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Признание за атака и че има щети в складова зона дава в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. По думите му са свалени 15 дрона, но атаката продължава. Колегата му губернатор на Московска област Андрей Воробьов засега не е казал нищо официално в канала си в Телеграм. Видеокадрите от мястото на събитието ясно показват, че има дронове, които успешно са достигнали целта именно в Чехов:

Отделно, в Кстово, Нижегородска област, също е имало атака. Първите данни от там под формата на снимки са за пожар в местната рафинерия. Става въпрос за рафинерията НОРСИ, тя е собственост на "Лукойл". Предприятието осигурява около 10% от бензина за вътрешния руски пазар и може да преработва около 17 млн. тона суров петрол годишно, като прави около 5 млн. тона бензин и 5 млн. тона дизел. Снощи стана ясно, че поредна руска рафинерия е спряла работа след посещение от украинските далекобойни дронове, а положението за руската петролна индустрия е плачевно и нещата отиват към още по-лошо – ОЩЕ: Украинските удари върнаха преработката на петрол в Русия до нивата отпреди 20 години