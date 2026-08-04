Котка вегетарианец охранява гълъби за десетки хиляди евро (ВИДЕО)

Котка вегетарианец в Турция охранява гълъби на стойност десетки хиляди евро. Името на котето е Бюлют, а ролята му е като на овчарско куче - не само пази гълъбите, но също им помага да се прибират в клетките си. Вместо да гони птиците и да ги вижда като плячка, котката е тяхна опора, а някои от пернатите са доста скъпи и определено имат нужда от охрана. В своеобразния хотел за гълъби има различни видове птици, а котката обожава да яде маслини.

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Ето какво разказва собственикът на хотела: "В този хотел не се грижим само за гълъби, но и за други животни. Както виждате, котката ни Бюлют е много благородна. Грижа за се нея, откакто беше бебе. Яде маслини, сирене, йогурт. Не яде месо. Ако някой донесе черен дроб и котката го изяде, ще му купя кола. Котето е до мен от бебе, мога да кажа, че е вегетарианец."

🐈 Vegetarian cat guards pigeons worth up to 500,000 lira



At a pigeon loft in Turkey, a cat named Bulut reportedly refuses to eat meat, preferring cheese, olives and yogurt instead.



Rather than hunting the birds, Bulut helps herd them back into their cages. Some of the pigeons… pic.twitter.com/ylkjcMnzM9 — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

Как обаче котето се държи с гълъбите? "Никога не ги закача. Даже извръща поглед, за да не се страхуват птиците. Много благородно животно е. Знае кюрдски език, знае и зазаки. Ако кажа: "Бюлют, ела тук!", ще дойде. Ако му кажа да стане, ще стане."

"Тук имаме гълъби на стойност 10 000 лири, 100 000 лири, 500 000 лири (близо 200 евро, 2000 евро, 10 000 евро, бел.ред.). Бюлют се знае с една от птиците от малък. Сега е на две години и никога не е показвал лоши намерения към нито един от гълъбите."

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