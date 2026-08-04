Обстрели и атаки срещу граждански кораби - в Ормузкия проток и Черно море (ВИДЕО)

Подпалените от американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин войни с Иран и Украйна продължават да дават отражение в целия свят - ден след ден, всеки ден. Като част от хибридната война, в която по-слабата страна намира начини и средства да нанася болезнени за икономиката на по-силната страна удари, бяха извършени нови атаки - в Ормузкия проток и Черно море.

В Ормузкия проток, откъдето минава над 1/5 от световната търговия с петрол (именно заради това преди Тръмп нито един президент на САЩ не си и помисли да атакува Иран), товарен кораб е уцелен от "неидентифициран боеприпас". Информацията е на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Случилото се е станало на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Все още няма точна информация какви щети е претърпял корабът - има уточнение, че тече разследване, съобщава БТА. В същия район ден по-рано беше съобщено за експлозия край танкер, но без щети за кораба.

Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно - ОЩЕ: Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

Черно море също не е безопасно

Най-малко трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позовава на турски правителствени представители. Корабът "Надежда" е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи Турската главна дирекция по морските въпроси. В официалното съобщение не се казва чие дело е атаката. Капитанът на кораба Ялчин Шахин обаче заяви пред турски медии, че атаката е извършена от украинската страна, като са използвани 6-7 дрона.

Всъщност, според турската информационна агенция IHA, ранените са общо четирима, но всички 23 членове на екипажа на кораба безопасно са евакуирани в Новоросийск.

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Интересното е, че "Надежда" е изписана погрешно - "Надежна" (NADHEZNA). Официално корабът превозва камиони, има турски собственик и екипаж. Има и друг кораб с името "Надежда", който е под санкции от Украйна за износ на украинско зърно, но не става въпрос за същият плавателен съд в този случай. По-рано украински медии съобщиха, че вторият кораб "Надежда" вече е акостирал в Самсун, превозвайки зърно.

Атаката е поредната, която се извършва срещу цивилни кораби, чиито товари и дейност обаче подпомагат или Русия, или Украйна. Пример от 1 август с контейнеровоза "Янина" - а руското военно министерство почти всеки ден съобщава, че руски дронове атакуват кораби в Одеска и Николаевска област -Още: Украйна атакува: Подмосковието гори - пак Wildberries, рафинерия на "Лукойл - също (ВИДЕО)