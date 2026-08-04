Дипломацията се активизира: Август е решаващ за Кипър

Август ще бъде месец на активна дипломация за Кипър, предаде гръцкото издание Kathimerini след брифинг на кипърския президент Никос Христодулидес пред политическите партии за за контактите, проведени миналата седмица, за съживяване на усилията за разрешаване на кипърския проблем. Очаква се напредък в тристранните преговори между гръцката и турската общности и ООН по подготовката на мерки за изграждане на доверие и методология за контакти, определящи дали неформална среща на пет страни – предпоставка за всяко съществено рестартиране на преговорите – може да се проведе през септември или по-късно.

Гутереш е бил донякъде обезкуражен

Припомняме, че миналата седмица генералният секретар на ООН Антонио Гутереш посети острова и си тръгна донякъде обезкуражен от настоящите перспективи, както и специалният пратеник на ЕС за Кипър и вицепрезидент на Европейската комисия Рафаеле Фито. ОЩЕ: "ООН не може да наложи мир": Гутереш е в Кипър за рестартиране на преговорите

Готови ли са на преговори кипърките турци?

Лидерът на кипърските турци Туфан Ерхурман също изрази готовност за преговори в понеделник, публикувайки в социалните мрежи, че е готов за решение. Той разкритикува онези, които твърдят, че искат решение, но всъщност не го правят, и онези, които подкрепят процес без резултат, казвайки, че „всички говорят напразно“. ОЩЕ: Гутереш на заключителна среща по Кипърския въпрос